Temperaturas extremas en la región: Paraguay y Argentina en el mapa del calor global

Más allá del agobio diario, Eduardo Mingo director de Meteorología, destacó la importancia de la precisión científica para comprender estos fenómenos, validando los 42,3° registrados recientemente en nuestro país como una cifra oficial obtenida bajo rigurosos estándares internacionales. Confirma que parte de Paraguay y Argentina son las zonas más calientes en la región.

Explicó que la Dinac utiliza estaciones estandarizadas desde hace casi un siglo para evitar datos distorsionados.

El estándar técnico : los termómetros oficiales se ubican en casillas especiales con rendijas que permiten el flujo de aire, pero bloquean la radiación solar directa e indirecta.

El factor urbano: advirtió que los sensores de vehículos o tableros en la vía pública pueden marcar entre 47° y 50° debido a la cercanía con el motor y el calor irradiado por el asfalto.

Lea más: Las temperaturas más extremas registradas ayer y dónde

Temperatura máxima registrada

La temperatura máxima recientemente de 42,3° se registró en una estación automática ubicada en la zona de Sombrero Pirí, en la frontera entre Presidente Hayes y Boquerón.

Paraguay y Argentina en el mapa del calor global

Ante las versiones que ubican a Paraguay como el punto más caliente del planeta, Mingo aclaró que el fenómeno es regional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El área de mayor impacto abarca tanto al Chaco paraguayo como el norte argentino, zonas que por su tipo de suelo son propicias para los extremos térmicos”, especificó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El país forma parte de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), un organismo que estandariza las mediciones a nivel global desde hace 75 años.

A través de una red de 100 estaciones (50 propias de la DINAC y 50 colaborativas), Paraguay reporta sus datos a centros globales para el estudio del cambio climático y eventos extremos.