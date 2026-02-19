Alerta por calor extremo: recomiendan cuidados ante temperaturas que podrían superar los 40 grados

El cardiólogo José Ortellado señala que el impacto del calor extremo en el organismo puede generar lo que se conoce como golpe de calor o una insolación, entre otras afecciones, por lo que lanza una serie de recomendaciones. “El calor no solo agota, sino que afecta órganos vitales”.

Explica que cuando se habla de afectación multiorgánica se refiere al sistema circulatorio que es el principal afectado, impactando directamente en el corazón, la función cerebral y los riñones.

Riesgo crítico

Niños menores de cinco años.

Adultos mayores de 65 años.

Personas con sobrepeso o enfermedades de base.

“El choque de calor y la deshidratación no son temas menores, pueden tener consecuencias riesgosas y hasta fatales si no se actúa a tiempo”, advirtió.

Extremar cuidados en días calurosos como hoy

Agua como prioridad : mantener una hidratación constante incluso sin sentir sed.

Alimentación ligera : priorizar verduras y frutas.

Evitar excesos : reducir el consumo de sal, azúcares y alimentos hipercalóricos.

Seguridad alimentaria : asegurarse de que los alimentos estén bien refrigerados, ya que el calor acelera la descomposición y el riesgo de intoxicaciones.

Ropa adecuada : utilizar colores claros y, de ser posible, mangas largas para proteger la piel.

Accesorios : no olvidar el uso de sombreros, anteojos de sol y protector solar.

Límites al sol: no exponerse más de dos horas seguidas al sol. Buscar siempre la sombra, ventilarse y, de ser necesario, mojarse la cabeza para bajar la temperatura corporal.

El entorno: casa, oficina y auto

En oficinas, mantener el acondicionador de aire entre 22 y 24 grados. Salir de un ambiente muy frío al calor extremo de golpe puede provocar un choque térmico.

En cuanto a la casa, señala que se debe abrir ventanas solo en las horas donde la temperatura desciende para permitir la circulación del aire.

Antes de subir a un auto estacionado bajo el sol, es vital ventilarlo bien abriendo las puertas o ventanillas antes de ingresar.

Actividad física y signos de alerta

El Dr. Ortellado instó a la ciudadanía a no realizar ejercicios al aire libre entre las 10:00 y las 17:00.

Además, lanzó una recomendación preventiva: “los adultos mayores de 40 años deben realizarse una evaluación médica antes de iniciar cualquier rutina de actividad física en esta temporada".

¿Cuándo acudir al médico?

Malestar general o somnolencia inusual.

Calambres musculares.

Dolores de cabeza intensos.

“Estos síntomas suelen ser la primera etapa de una deshidratación grave o un golpe de calor. Ante su aparición, la consulta médica debe ser inmediata”, enfatizó.