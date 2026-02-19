Controles de seguridad en frontera: Migraciones realizó más de 2.500 procedimientos el año pasado

Los controles de seguridad en frontera aumentaron un 23% con respecto al año anterior, según indican desde la Dirección Nacional de Migraciones.
Durante enero de 2026 se realizaron 560 procedimientos en los distintos puntos de ingreso y salida del territorio nacional.
Periodo 2025
- Impedimentos de salida: 1.528.
- Inadmisiones: 840.
- Expulsiones: 143.
- Procedimientos de entrega: 139.
- Extradiciones: 47.
Los 1.528 impedimentos de salida fueron efectuados conforme a las siguientes infracciones:
- Por no contar con la documentación de viaje requerida: 892.
- Por carencia de permiso del menor: 429.
- Por poseer prohibición judicial de salida: 174.
- Por orden de captura: 29.
- Por requerimiento de otro organismo de seguridad: 4.
También se realizaron 143 expulsiones del territorio nacional, en conformidad con la Ley N° 6984/22 de Migraciones:
- Expulsiones administrativas: 88.
- Expulsiones judiciales: 55.
Los ciudadanos expulsados son oriundos de: Brasil, Argentina, Dominicana, China Popular, Bolivia, Colombia, México, Perú, Turquía, Ecuador, Gran Bretaña, Italia, Serbia y Montenegro, Uruguay y Venezuela.
El informe también indica que los 139 procedimientos de entrega, se desarrollaron en coordinación con los organismos de seguridad intervinientes, corresponden a ciudadanos de los siguientes países: Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, México, Alemania, España, Perú, Nigeria, Suiza, Uruguay y Venezuela.
Finalmente, señalan que las 47 extradiciones registradas en puestos de control migratorio corresponden a:
- Paraguayos extraditados a la Argentina: 20.
- Argentinos extraditados a la Argentina: 7.
- Paraguayos extraditados desde Argentina: 5.
- Bolivianos extraditados a Bolivia: 2.
- Brasileños extraditados a Brasil: 2.
- Paraguayos extraditados a Uruguay: 2.
- Paraguayos extraditados desde Brasil: 2.
- Boliviano extraditado a la Argentina: 1.
- Checo extraditado a la República de Checa: 1.
- Chileno extraditado a Chile: 1.
- Paraguayo extraditado a España: 1.
- Paraguayo extraditado desde España: 1.
- Italiano extraditado a Italia: 1.
- Uruguayo extraditado desde España: 1.