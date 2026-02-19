Nacionales
19 de febrero de 2026 - 11:47

Controles de seguridad en frontera: Migraciones realizó más de 2.500 procedimientos el año pasado

Aduanas Encarnación
Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, zona de migraciones. Imagen de referencia. Sergio González

La Dirección Nacional de Migraciones llevó a cabo un total de 2.697 procedimientos de seguridad migratoria en pasos fronterizos y aeropuertos del país durante el año 2025, conforme a lo establecido en la Ley Nº 6984/22, informaron este jueves.

Por ABC Color

Los controles de seguridad en frontera aumentaron un 23% con respecto al año anterior, según indican desde la Dirección Nacional de Migraciones.

Durante enero de 2026 se realizaron 560 procedimientos en los distintos puntos de ingreso y salida del territorio nacional.

Periodo 2025

  • Impedimentos de salida: 1.528.
  • Inadmisiones: 840.
  • Expulsiones: 143.
  • Procedimientos de entrega: 139.
  • Extradiciones: 47.

Los 1.528 impedimentos de salida fueron efectuados conforme a las siguientes infracciones:

  • Por no contar con la documentación de viaje requerida: 892.
  • Por carencia de permiso del menor: 429.
  • Por poseer prohibición judicial de salida: 174.
  • Por orden de captura: 29.
  • Por requerimiento de otro organismo de seguridad: 4.

También se realizaron 143 expulsiones del territorio nacional, en conformidad con la Ley N° 6984/22 de Migraciones:

  • Expulsiones administrativas: 88.
  • Expulsiones judiciales: 55.

Los ciudadanos expulsados son oriundos de: Brasil, Argentina, Dominicana, China Popular, Bolivia, Colombia, México, Perú, Turquía, Ecuador, Gran Bretaña, Italia, Serbia y Montenegro, Uruguay y Venezuela.

El informe también indica que los 139 procedimientos de entrega, se desarrollaron en coordinación con los organismos de seguridad intervinientes, corresponden a ciudadanos de los siguientes países: Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, México, Alemania, España, Perú, Nigeria, Suiza, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, señalan que las 47 extradiciones registradas en puestos de control migratorio corresponden a:

  • Paraguayos extraditados a la Argentina: 20.
  • Argentinos extraditados a la Argentina: 7.
  • Paraguayos extraditados desde Argentina: 5.
  • Bolivianos extraditados a Bolivia: 2.
  • Brasileños extraditados a Brasil: 2.
  • Paraguayos extraditados a Uruguay: 2.
  • Paraguayos extraditados desde Brasil: 2.
  • Boliviano extraditado a la Argentina: 1.
  • Checo extraditado a la República de Checa: 1.
  • Chileno extraditado a Chile: 1.
  • Paraguayo extraditado a España: 1.
  • Paraguayo extraditado desde España: 1.
  • Italiano extraditado a Italia: 1.
  • Uruguayo extraditado desde España: 1.