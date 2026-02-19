Controles de seguridad en frontera: Migraciones realizó más de 2.500 procedimientos el año pasado

Los controles de seguridad en frontera aumentaron un 23% con respecto al año anterior, según indican desde la Dirección Nacional de Migraciones.

Durante enero de 2026 se realizaron 560 procedimientos en los distintos puntos de ingreso y salida del territorio nacional.

Periodo 2025

Impedimentos de salida: 1.528.

Inadmisiones: 840.

Expulsiones: 143.

Procedimientos de entrega: 139.

Extradiciones: 47.

Los 1.528 impedimentos de salida fueron efectuados conforme a las siguientes infracciones:

Por no contar con la documentación de viaje requerida: 892.

Por carencia de permiso del menor: 429.

Por poseer prohibición judicial de salida: 174.

Por orden de captura: 29.

Por requerimiento de otro organismo de seguridad: 4.

También se realizaron 143 expulsiones del territorio nacional, en conformidad con la Ley N° 6984/22 de Migraciones:

Expulsiones administrativas: 88.

Expulsiones judiciales: 55.

Los ciudadanos expulsados son oriundos de: Brasil, Argentina, Dominicana, China Popular, Bolivia, Colombia, México, Perú, Turquía, Ecuador, Gran Bretaña, Italia, Serbia y Montenegro, Uruguay y Venezuela.

El informe también indica que los 139 procedimientos de entrega, se desarrollaron en coordinación con los organismos de seguridad intervinientes, corresponden a ciudadanos de los siguientes países: Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, México, Alemania, España, Perú, Nigeria, Suiza, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, señalan que las 47 extradiciones registradas en puestos de control migratorio corresponden a: