Aprehenden a camionero que intentó salir del país con una adolescente de 16 años

El procedimiento se realizó ayer en el Puesto de Control Migratorio del Puente Internacional de la Integración, que conecta esta ciudad con Foz de Yguazú (Brasil) durante un control rutinario de salida en el sector de camiones de carga.

Según el informe oficial, durante la verificación con escáner del habitáculo del camión, los intervinientes detectaron la presencia de la menor. Al constatarse que no poseía la autorización exigida para viajes internacionales, se procedió a labrar el acta de impedimento de salida del país.

Posteriormente, el conductor manifestó que la adolescente es su pareja sentimental desde hace aproximadamente un año y que acostumbraba viajar con ella. Dijo que anteriormente cruzaban por el Puente de la Amistad, donde donde no se realizan controles migratorios a choferes de camiones de carga.

Ante la presunta vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia, representantes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) dieron aviso a la Subcomisaría 10ª del barrio Tres Fronteras.

Por disposición del agente fiscal Edgar Delgado, el joven quedó detenido en el calabozo de la Dirección de Policía de Alto Paraná en el marco de una investigación por la presunta comisión del hecho punible de estupro.

En tanto, la adolescente oriunda de Naranjal, zona sur de Alto Paraná, fue entregada formalmente al defensor público de la Niñez y Adolescencia, Emilio Andrés González.