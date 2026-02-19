Ráfagas de vientos ocasionan daños materiales y afectan el servicio eléctrico en Ayolas

El temporal, registrado poco después de las 17:00, causó importantes daños en la infraestructura del gigantesco árbol navideño instalado en el área verde de la entrada al barrio San Antonio, además de afectar conductores y transformadores de la institución.

A raíz de esta situación, en varios sectores del distrito el servicio de electricidad se encuentra interrumpido. Desde la ANDE informaron que cuadrillas de la institución trabajan para restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

Minutos antes de las ráfagas se detectó quema de pastizales al costado de la Subestación de la ANDE y, en un momento dado, las llamas ingresaron al predio.

Por tal motivo se solicitó el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Ayolas, cuyos integrantes acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar y apagar el fuego.

Los primeros informes señalan que no se registraron daños materiales a causa del incendio, que se habría originado a raíz de las altas temperaturas y los pastos secos.