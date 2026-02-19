Tormentas con fuertes ventarrones causan estragos en Encarnación.

Un temporal con fuertes ráfagas de viento que alcanzaron 83 km/h y un promedio de 76 km/h azotó la capital del departamento de Itapúa desde las 16:30 aproximadamente de esta tarde. La red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) registró una acumulación de precipitación de 18,7 mm al cierre de esta edición.

Luego del inicio de la precipitación, hubo un descenso sustancial en la temperatura, que bajó desde los 36 °C a 23 °C, en el área metropolitana de Encarnación.

Los ventarrones causaron estragos en la ciudad, principalmente en sectores cercanos a la Costanera, donde se registró una vivienda destechada y un cartel publicitario que fue arrancado por la intensidad del viento.

Bomberos voluntarios se encuentran asistiendo a varios puntos de la ciudad, entre ellos. Había una rama caída sobre el Centro de Municipal de Artes, un semáforo caído en la avenida Caballero y varios reportes de zonas sin energía eléctrica por caída de ramas.

Según el informe preliminar, solamente una persona resultó herida durante el destechamiento de su vivienda ubicada sobre la calle Tomás Romero Pereira, casi avenida Costanera República del Paraguay. Aparentemente no revistió gravedad, según trascendió. Además, informaron que las carrozas que estaban en el Centro Cívico Municipal resultaron dañadas.

Alerta por tormentas

Permanece la inestabilidad y se mantiene vigente la alerta de tiempo severo en la zona, según la DMH. El boletín indica que núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

El área de cobertura abarcaría el centro y norte de San Pedro, sur y este de Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, centro y sur de Ñeembucú, sur y centro de Alto Paraguay.