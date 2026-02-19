Nacionales
19 de febrero de 2026 - 22:24

Tormenta eléctrica deja sin energía a varios distritos de Paraguarí

La tormenta eléctrica de intensidad moderada, acompañada de descargas, deja sin energía a varios distritos de Paraguarí.

CARAPEGUÁ. La tormenta eléctrica de intensidad moderada, acompañada de descargas y lluvias torrenciales, que se inició aproximadamente a las 20:20, continúa registrándose en la zona, generando cortes de energía en varios distritos del departamento de Paraguarí.

Por ABC Color

Entre los distritos afectados se encuentran Acahay, Escobar, Carapeguá y parte de Paraguarí, incluyendo sus diferentes compañías.

El jefe de la regional de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ingeniero Juan Roche, informó que, tras la descarga eléctrica, uno de los alimentadores salió de servicio, lo que provocó la interrupción del suministro eléctrico en diversas localidades.

Cuadrillas técnicas se encuentran trabajando en la verificación del sistema y en las labores necesarias para el restablecimiento del servicio, mientras persisten las inclemencias del tiempo en la región.