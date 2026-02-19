Tormenta eléctrica deja sin energía a varios distritos de Paraguarí

Entre los distritos afectados se encuentran Acahay, Escobar, Carapeguá y parte de Paraguarí, incluyendo sus diferentes compañías.

El jefe de la regional de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ingeniero Juan Roche, informó que, tras la descarga eléctrica, uno de los alimentadores salió de servicio, lo que provocó la interrupción del suministro eléctrico en diversas localidades.

Lea más: Cortes de ANDE: “Estamos al frente del abismo y dimos un paso al frente”

Cuadrillas técnicas se encuentran trabajando en la verificación del sistema y en las labores necesarias para el restablecimiento del servicio, mientras persisten las inclemencias del tiempo en la región.