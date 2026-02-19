Cortes de ANDE: “Estamos al frente del abismo y dimos un paso al frente”

Ayer se registró un corte en el suministro de energía eléctrica que afectó al 90% de los usuarios de la ANDE, según confirmó la propia empresa estal.

Esto se debió a que uno de los conductores de la línea de 500 kV se soltó, según explicaron, lo que ocasionó una caída general del servicio que fue detectada en tres horas y restablecida en algunos lugares incluso recién hoy.

El ingeniero electrónico Axel Benítez recordó que no es la primera vez que ocurre, ya que se registraron hechos similares el 14 de agosto del 2025 y también en el 2023, lo que podría significar un problema en la infraestructura de distribución de electricidad, ya que el sistema debería poder paliar esta situación con la selectividad de las protecciones. “Estamos al frente del abismo y dimos un paso al frente”, refirió.

“Para colmo, en el estado de la tecnología hoy, 2026, donde la ANDE ya tiene líneas de 500 kV con hilo de guardia, que tiene fibra óptica, el famoso cable OPGW, ya con hilo de guardia, se tienen ya protecciones de última generación, se tiene sistema SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos)”, cuestionó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ANDE: desprendimiento de un cable de la línea de transmisión de 500 kV de Itaipú causó el apagón

Fuera de servicio en Argentina y Paraguay

En el nordeste de Argentina también se registró un corte en el suministro de electricidad, lo que afectó a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Este hecho también afectó a la ANDE, lo que llamó la atención del ingeniero, ya que la norma de viento para los cálculos de las edificaciones en Paraguay es mucho más estricta que en los países vecinos Argentina y Brasil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La primera pregunta que me hice ayer, minutos, segundos antes de que se produzca el apagón, es si esto será causa o consecuencia. Hubo un apagón en el noroeste argentino, eso ocasionó el apagón en el Paraguay, casualmente se suelta un cable en una línea de 500 kV y sabiendo que aquí en Paraguay la infraestructura, no solamente las líneas eléctricas, sino hasta un tinglado, son calculados por la norma paraguaya de viento, que es más estricta, inclusive que en Argentina y que en el Brasil”, destacó.

El evento del corte de electricidad inició ayer a las 15:20 y la última estación energizada se registró a las 18:13. La ANDE cuenta con el Esquema de Control de Contingencias de la ANDE (ECCANDE), que requirió una inversión de US$ 7.000.000; sin embargo, tardaron más de tres horas en reponer el servicio.

El ingeniero Benítez ironizó sobre el esquema, ya que las autoridades de la ANDE afirmaron que “actuó maravillosamente”. “Claro, maravillosamente bien produciendo un apagón. Así, cualquier protección es buena. Demorar casi 3 horas para restablecer una falla y aislar la falla, me parece una exageración”, aseguró. Con el esquema, la ANDE debería tardar entre 15 y 20 minutos en reponer el servicio, lo cual calificó de “barbaridad”.

Lea más: ¿Hay riesgo de otro apagón nacional en Paraguay? Esto responde la ANDE

Registro de datos de la ANDE

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S. A. (CAMMESA) cuenta con una página digital donde muestra los datos de consumo con los flujos horarios, al que cualquiera puede acceder.

Para el ingeniero Benítez, sorprende que la ANDE no contara con un sistema similar de transparencia sobre el consumo de electricidad, lo que le hace sospechar que se busca mantener el oscurantismo sobre el uso de la electricidad en Paraguay y que solo algunos pocos iluminados manejen la información, ya que en la página del Ministerio de Minas y Energía la información está actualizada hasta noviembre del año pasado.

“Cammesa, por ejemplo, en sus informes pone lo que se llama una curva de demanda versus temperatura, y esa curva se actualiza año a año. Ellos saben exactamente que, por ejemplo, en la Argentina, si sube tantos grados, saben perfectamente cuánto va a subir la demanda, y esos grados no tienen que ver con si es enero, si es febrero, tienen que ver con la temperatura ambiente, y ayer nuestra temperatura ambiente estuvo tocando récord increíble, o sea, estábamos en el punto más caliente de la tierra”. señaló.

Recordó también que en Paraguay tenemos que esperar hasta mayo o junio para contar con la memoria y balance de Itaipú y la ANDE, lo cual consideró un despropósito total, porque cualquiera sabe que, mientras la información sea más en tiempo y forma, y mientras más real sea, la toma de decisión va a ser mucho mejor.

Lea más: Reportan nuevos cortes de energía eléctrica de la ANDE

Criticó también que uno de los cortes importantes de la ANDE se dio por un incendio provocado en la franja de dominio de la línea de transmisión de 500 kV, es decir, a 500 metros de la misma, lo que es inaudito. “Alguien hizo fuego, no sé, a 500 m de la línea y provocó el apagón general del país. Eso solamente ocurre aquí en nuestra literatura”, ironizó.

“Nosotros, que somos el mayor productor per cápita, pero también somos los únicos idiotas porque, en otra palabra, no me viene y perdón por la expresión, pero solo un idiota puede poner por escrito y firmar que se va a autolimitar en su derecho a retirar (electricidad), por ejemplo, de la EBY. No encuentro otra palabra para ponerlo por escrito y firmar, inclusive darlo a publicidad como gran hazaña y eso, me parece, nos hace ver que evidentemente el coeficiente intelectual jamás llegó a tres dígitos”, recordó.