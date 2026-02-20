Alarmante: cada dos minutos una mujer muere por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio

“Es urgente implementar acciones para que no sigan muriendo 20 madres cada día en América Latina y el Caribe”, señala en su portal web Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), que realizó el estudio con otras organizaciones.

El documento indica que 7.200 mujeres mueren cada año a causa de complicaciones en el embarazo, parto y puerperio en América Latina y el Caribe.

Los datos fueron revelados este viernes por el Sistema Interagencial de Estimaciones de la Mortalidad Materna de Naciones Unidas, constituido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), el Banco Mundial y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (Undesa).

Además de las madres, mueren 81.000 neonatos anualmente en la región según estimaciones recientes del Grupo Interagencial para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez de las Naciones Unidas.

A nivel global, la razón de mortalidad materna descendió en un 40% entre 2000 y 2023; no obstante, cada dos minutos una mujer muere por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, enfatiza.

Agrega que América Latina y el Caribe es la región que menos ha reducido este indicador, el cual solamente bajó en un 17%.

Actualmente, la razón de mortalidad materna de la región se ubica en 77 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. De los cuatro países con un mayor incremento en la razón de mortalidad materna: la República Dominicana, Jamaica, Estados Unidos y la República Bolivariana de Venezuela, tres se encuentran en la región de América Latina y el Caribe.

Los niveles de mortalidad materna en América Latina y el Caribe comenzaron a mejorar en los últimos años, pero muchos países no han vuelto a los indicadores previos a la pandemia por COVID-19.

Durante la primera mitad del período de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de 2016 a 2023, la razón de mortalidad materna aumentó significativamente en América Latina y el Caribe, con un cambio de –1.8%. Esto corresponde a una tasa anual promedio de reducción negativa de –0.3%.

Principales causas de mortalidad materna

Hemorragias.

Complicaciones obstétricas.

Hipertensión.

Abortos inseguros.

Infecciones.

Mortalidad materna evitable

La evidencia indica que nueve de cada 10 muertes maternas son evitables si se aplican las medidas y recomendaciones que han demostrado ser efectivas, como:

Cuidados maternos de calidad.

Acceso universal a los métodos anticonceptivos.

Lucha contra las desigualdades en el acceso a la salud.

Agrega que por cada dólar invertido en intervenciones de impacto en salud materna y neonatal, el retorno es de USD 20 en países de bajo y mediano ingreso.

“Para acelerar la reducción de la morbi-mortalidad materna y neonatal es urgente asegurar que cada mujer tenga acceso a atención médica de alta calidad durante toda su vida reproductiva, y antes, durante y después del parto, así como acompañamiento y apoyo emocional para la madre y el recién nacido”, señala el documento.