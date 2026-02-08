Fallecen dos madres tras dar a luz en hospitales públicos, en solo 24 horas

El viernes por la noche, familiares de la licenciada en enfermería Liliana Andrea Torres, de 36 años, denunciaban su fallecimiento, cuatro días después de haber dado a luz en el Hospital Regional de Paraguarí, donde trabajaba, y como consecuencia del parto.

Ayer, el fiscal Alfredo Ramos acompañó la realización de la autopsia mediante la cual, el forense Pablo Lemir confirmó como causa de la muerte, un shock producido por una coagulopatía intravascular. Dicho cuadro indica que la sangre de la paciente ya no coagulaba y se desató una hemorragia general, detalló.

Lea más: Otra fallecida posparto: denuncian negligencia tras muerte de enfermera en Paraguarí

Ivanna Franco, familiar, contó que el 3 de febrero Liliana había dado a luz, mediante cesárea, a un niño, su tercer hijo. Ella había pedido una cesárea, pero los médicos resolvieron un parto normal, afirman.

Tras el alumbramiento, Liliana recibió el alta, pero este viernes regresó al hospital debido a fuertes dolores en el vientre y sangrado. Fue sometida a una histerectomía, produciéndose posteriormente su fallecimiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Juntas médicas, decisivas

El doctor Lemir explicó ayer que el informe de la autopsia, junto con la historia clínica de la paciente deberán ser sometidos necesariamente a una Junta Médica para determinar si hubo o no “responsabilidad profesional” en el fallecimiento. Detalló que hay protocolos que seguir cuando se da una coagulopatía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El fiscal Ramos dispuso el secuestro del historial clínico, dijo, para la realización de la junta médica.

Lea más: Murió tras dar a luz: revelan causa de muerte de una mujer en Loma Pytã

También una junta médica recomendó el forense Lemir para determinar lo ocurrido con Victoria Pinienta, de 35 años, primeriza que falleció el jueves en el hospital Materno Infantil de Loma Pytã, Asunción, horas después de dar a luz.

La familia denunció que Victoria fue sometida a una cesárea sin complicaciones aparentes y luego fue trasladada a una sala común, donde comenzó a quejarse de fuertes dolores.

Superintendencia de Salud intervino

La familia advirtió en reiteradas ocasiones al personal de salud sobre los dolores de Victoria, pero “nos decían que éramos exageradas, que éramos pesadas, y nos sacaban de la sala”, sostuvo la hermana, Ángela. Añadió que a estos síntomas se sumaron dolores intensos, especialmente en las piernas, y dificultad para respirar, hasta que Victoria intentó levantarse para ir al baño y se desvaneció.

Lea más: Faltan médicos y fármacos en el Hospital Distrital de San Lorenzo

Lemir diagnosticó como causa del fallecimiento, tromboembolismo pulmonar. El proceso está a cargo de la fiscala Maricel Orihuela. La Superintendencia de Salud también inició una auditoría médica en el hospital de Loma Pytã.

Recién nacidos también fallecieron

Con el caso de las dos madres fallecidas luego de dar a luz, suman los decesos ocurridos en el sistema público de salud como consecuencia del alumbramiento. El año pasado, las denuncias tenían que ver con la muerte de los recién nacidos.

Lea más: Salud en crisis: médicos y ciudadanía exigen la destitución de ministra María Teresa Barán

El caso que más indignó se dio el 26 de febrero, cuando en el Hospital Regional de Villarrica, un recién nacido urgía terapia intensiva y la unidad que hacía unos días había inaugurado Santiago Peña, estaba desarmada. El pequeñito falleció unos días después, en un hospital de Asunción.

Ante los fallecimientos y la crisis por falta de médicos, medicinas e infraestructura en los hospitales, médicos pidieron la destitución de la ministra de Salud, María Teresa Barán, quien sin embargo continúa en el cargo.