Lluvia aplacó incendio en la Reserva Aguapey de San Bernardino

El ingeniero Rafael López Moreira, encargado de la reserva, informó que las precipitaciones llegaron aproximadamente a las 22:20, lo que ayudó a sofocar por completo las llamas que aún permanecían activas tras una intensa jornada de combate por parte de los bomberos.

Explicó que durante varias horas los voluntarios trabajaron para contener el avance del fuego y evitar que se propagara a sectores más amplios del área natural. “Con la lluvia se terminaron de apagar los focos que quedaban y ahora ya está todo más tranquilo”, señaló.

De acuerdo con los primeros datos recabados, se presume que el incendio habría sido provocado de manera accidental, posiblemente por una colilla de cigarrillo arrojada por algún pescador en la zona, aunque no se descartan otras hipótesis.

Lea más: Más de 60 hectáreas consumidas por incendio en la reserva Aguapey de San Bernardino

0cho unidades trabajaron para controlar el incendio

López Moreira destacó y agradeció el trabajo de las ocho unidades de bomberos voluntarios provenientes de distintas ciudades, que se movilizaron rápidamente para enfrentar el siniestro. Los combatientes realizaron tareas de contención, enfriamiento del perímetro y vigilancia para evitar reactivaciones, especialmente debido a las condiciones climáticas adversas registradas durante la jornada, con altas temperaturas y ráfagas de viento que favorecían la propagación del fuego.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El responsable de la reserva señaló que tras la lluvia, la situación quedó bajo control y no se reportan focos activos, aunque continuarán con monitoreos preventivos en los próximos días para descartar posibles rebrotes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, reiteró el pedido de conciencia a la ciudadanía para evitar acciones que puedan generar incendios forestales, recordando que el daño ambiental es considerable y que la recuperación de las áreas afectadas puede llevar varios años.

Las autoridades insisten en la importancia de extremar cuidados, especialmente en temporadas de sequía, cuando cualquier descuido puede desencadenar siniestros de gran magnitud.

Lea más: Video: voraz incendio de pastizal genera complicaciones en Ypacaraí