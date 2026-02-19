Video: voraz incendio de pastizal genera complicaciones en Ypacaraí

Bomberos voluntarios de Caacupé y de la zona de Ypacaraí acudieron al lugar tras recibir el reporte de vecinos y conductores que observaron una densa columna de humo en el sector. A su llegada, los intervinientes iniciaron labores de combate directo al fuego, utilizando mochilas de agua, batefuegos y líneas de mangueras, además de realizar tareas de enfriamiento para evitar que el incendio alcance y propiedades cercanas o zonas con mayor riesgo.

La humareda generada por el siniestro cubre gran parte de la vía, reduciendo considerablemente la visibilidad y provocando complicaciones en la circulación vehicular. Obreros del consorcio Rutas del Este se encuentran en el lugar colaborando con el ordenamiento del tránsito, guiando a los conductores y señalizando los tramos más afectados para prevenir accidentes.

Según los primeros datos, el fuego afectó una importante extensión de pastizales y los trabajos podrían extenderse durante varias horas hasta lograr la completa extinción, ya que las condiciones climáticas favorecen la reactivación de focos.

No hay reporte de heridos

No se reportaron personas heridas hasta el momento, pero las autoridades insisten en la necesidad de circular con extrema precaución por la zona y, en lo posible, utilizar rutas alternativas mientras continúan las tareas de emergencia.

Los bomberos recordaron además que en esta época del año aumenta el riesgo de incendios de pastizales, por lo que solicitan a la ciudadanía evitar la quema de basura o cualquier tipo de fuego al aire libre que pueda salirse de control y generar situaciones similares.