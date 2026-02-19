Nacionales
19 de febrero de 2026 - 21:40

Más de 60 hectáreas consumidas por incendio en la reserva Aguapey de San Bernardino

Incendio de gran magnitud afectó la Reserva Aguapey en San Bernardino.
Incendio de gran magnitud afectó la Reserva Aguapey en San Bernardino. Faustina Agüero

Un incendio de gran magnitud afecta a la Reserva Aguapey, en la ciudad de San Bernardino, donde hasta el momento ya fueron consumidas más de 60 hectáreas de vegetación. Más de ocho unidades de bomberos y brigadas de apoyo continúan trabajando intensamente para lograr el control total del fuego.

El capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Ray Mendoza, explicó que las tareas de combate al incendio resultaron complejas durante gran parte de la jornada debido a las condiciones climáticas, principalmente el viento, que reavivaba las llamas aproximadamente cada dos horas. No obstante, indicó que en las últimas horas la situación se encuentra más estable.

Cada dos horas prácticamente se reactivaba el fuego por el viento, pero ahora ya está un poco más calmado. Estamos confiados en que durante esta noche podamos culminar los trabajos”, manifestó el capitán.

Hasta el momento se desconoce qué habría originado el incendio, aunque no se descarta la intervención humana, situación que genera preocupación entre los intervinientes debido al daño ambiental que provoca este tipo de siniestros. En la zona habitan diversas especies de animales silvestres, por lo que uno de los objetivos principales es evitar que el fuego avance hacia sectores donde puedan verse más afectados.

En el lugar se encuentran trabajando de manera coordinada bomberos voluntarios, personal del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), representantes de la Fundación Moisés Bertoni y el equipo propio de la reserva, quienes realizan labores de contención, enfriamiento de puntos calientes y monitoreo para evitar rebrotes.

La reserva Aguapey se ubica a unos cinco kilómetros de la ruta principal que une Luque con San Bernardino, lo que facilitó el acceso de los equipos de emergencia, aunque el terreno natural y la vegetación seca complicaron las tareas de combate.

Tomar conciencia

Finalmente, el capitán Mendoza hizo un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia y evitar cualquier tipo de quema, ya sea de basura o pastizales, atendiendo a que las altas temperaturas y el viento favorecen la rápida propagación del fuego. Señaló que la prevención es fundamental para evitar daños irreparables al medio ambiente y situaciones de riesgo para las personas.