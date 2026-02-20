Operativos en Tacuatí y Capiibary permiten recuperar ganado y detener a sospechosos de abigeato

El comisario César Vargas, jefe de Prevención y Seguridad en el departamento, afirmó que los resultados son fruto del trabajo coordinado entre las fuerzas policiales y la Fiscalía, y destacó que el combate al abigeato es una prioridad ante el perjuicio que genera tanto a grandes como a pequeños productores.

Allanamientos en Tacuatí

Durante la semana, una comitiva fiscal-policial realizó allanamientos en Tacuatí, donde fueron recuperados animales vacunos denunciados como robados y se procedió a la detención de un sospechoso. Productores de la colonia menonita valoraron la rápida intervención y el acompañamiento de las autoridades en la lucha contra este delito rural.

Procedimiento en Capiibary

En Capiibary, la víctima fue identificada como Crispín Vicente Enciso Jara, de 45 años, domiciliado sobre la Ruta D006. Tras la denuncia radicada en la Comisaría 17ª, agentes realizaron trabajos investigativos que incluyeron verificación de imágenes de circuito cerrado.

Las grabaciones permitieron identificar un vehículo presuntamente utilizado para el traslado del ganado hurtado: un Toyota Ractis, año 2005, tipo station wagon, color gris azulado. Posteriormente, el rodado fue localizado en un lavadero de la zona.

Fue aprehendido Ángel Gabriel Trinidad Romero, de 21 años, quien manifestó haber sido contratado por un tercero para realizar el traslado de una “encomienda”, que luego resultó ser un animal vacuno. En el procedimiento se incautaron el vehículo y un teléfono celular.

El caso fue comunicado al asistente fiscal Francisco Sanabria, bajo autorización del agente fiscal Walter Mello, quien dispuso la aprehensión del sospechoso y su reclusión en la Comisaría 17ª, a disposición del Ministerio Público.

Horas después, mediante una llamada anónima, agentes localizaron un animal vacuno en la zona de la calle 12 de Junio. Por disposición fiscal, el ganado fue entregado nuevamente a su propietario.

Llamado a la ciudadanía

Autoridades reiteraron el pedido de cooperación ciudadana para denunciar hechos sospechosos y fortalecer el combate al abigeato, un flagelo que impacta directamente en la economía rural del departamento.