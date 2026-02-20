¡Atención! Alerta de tormenta para 14 departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología informa que núcleos de tormentas continúan su desarrollo sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante las primeras horas de la mañana de este viernes.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

Las zonas de cobertura son centro, sur y este de la región Oriental. Oeste y este de la Región Occidental.

Los departamentos afectados son sureste de San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, oeste de Itapuá, Misiones, Paraguarí, norte de Alto Paraná, centro y sur de Central, centro y norte de Ñeembucú, Canindeyú, oeste de Presidente Hayes y sur de Boquerón.

