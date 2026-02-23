Capturan a otro sospechoso por homicidio ocurrido en 2024 en Tacuatí e incautan armas de fuego

El procedimiento se realizó en cumplimiento de un mandamiento judicial emanado del Juzgado Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray.

Detenido e incautaciones

El aprehendido fue identificado como Elías David Escurra Santander, paraguayo, de 26 años, quien contaba con orden de detención en la causa investigada.

Durante el operativo se incautaron, un revólver calibre 22 mm, sin proyectiles, Un rifle modificado calibre 38 mm, con un proyectil del mismo calibre.

La intervención estuvo encabezada por el asistente fiscal Daniel Espínola, de la Unidad Penal N° 3, bajo dirección del agente fiscal José Alberto Godoy Blanco.

Participaron además agentes de la Subcomisaría N° 41 Colonia Manitoba y de la Comisaría 10ª de Tacuatí.

El caso

El hecho ocurrió en enero de 2024, en la comunidad 6 de Enero, Planta II, en Tacuatí. Según los antecedentes, vecinos y amigos compartían un juego de piki vóley cuando se produjo una discusión que más tarde derivó en una gresca fatal.

La víctima fue identificada como Cristhian Morínigo Peralta, de 40 años. Tras la disputa, y cuando regresaba a su vivienda en horas de la madrugada, habría sido interceptado por cuatro personas con quienes había discutido. Recibió heridas de arma blanca y fue trasladado al hospital de Horqueta, donde se confirmó su fallecimiento.

Por el caso ya fueron detenidos Lucas Garcete y Felipe Rojas Diana, quienes guardan reclusión. En tanto, continúa la búsqueda de Sergio Capdevila, quien permanece prófugo.

Con esta nueva detención, el Ministerio Público avanza en el esclarecimiento total del crimen que conmocionó a la comunidad.