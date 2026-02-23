Faltan mobiliario y aula en inicio del año lectivo 2026 en Misiones

En todo el territorio nacional se dio inicio a las actividades educativas 2026 y, en la capital de Misiones, también se realizó la apertura del año lectivo.

En ese sentido, el director de la Escuela Nº 701 General Andrés Rodríguez, Salvador Martínez, mencionó que arrancan este año con faltantes de mobiliarios, principalmente pupitres pequeños, situación que están paliando con muebles antiguos.

“El año pasado se llegó al 100%. Eran 631 muebles para casi 668 alumnos, porque hay una modalidad que funciona mañana y tarde; entonces trajeron esa cantidad. Este año nos encontramos con la sorpresa de que tenemos aumento de matriculados en algunos grados, lo cual ocasiona el faltante de unos 38 muebles nuevos, pero gracias a que habíamos retenido los muebles viejos, hoy lo estamos supliendo con eso”, señaló Martínez.

El mismo indicó que ya se comunicó en tiempo y forma a las autoridades competentes, pero que aún no tienen una respuesta ni una orientación sobre la situación que atraviesa la institución.

Además, el docente agregó que existe faltante de una sala de clases, así como inconvenientes en la infraestructura de uno de los pabellones.

“Tenemos la falta de una sala, ya que la institución registra un crecimiento natural en la modalidad de Escuela del Futuro, lo cual afecta al sexto grado. Gracias a los buenos vecinos, como se dice, mediante conversaciones con el director del Colegio Nacional Dr. Víctor Natalicio Vasconcellos, se dividió un salón que tenían y eso lo estamos utilizando en forma conjunta”, agregó Martínez.

También explicó que tienen un problema de infraestructura en uno de los pabellones, donde se observa un pequeño deslizamiento del techo, lo cual aún no afecta gravemente a la estructura. De igual manera, ya iniciaron gestiones ante las instancias superiores para que los técnicos evalúen si existe riesgo o no.

Por su parte, el director del Colegio Nacional Dr. Víctor Natalicio Vasconcellos, Luis Silva, señaló que en la institución se realizó la renovación de mobiliarios, aunque no en su totalidad, ya que existen cursos en los que aún faltan nuevos muebles.

“El año pasado hemos recibido una buena dotación de mesas y sillas, la cual no alcanzó para la totalidad de los grados y cursos; faltarían como tres secciones aproximadamente, que estamos paliando utilizando los muebles antiguos que están en buenas condiciones. Para este año estamos con matriculación de 300 jóvenes”, dijo Silva.

Ambos directores también mencionaron la tensión que genera la modificación de la Caja Fiscal en los docentes. No obstante, señalaron que, como educadores, su misión es educar y formar a niños y jóvenes para un mejor futuro del Paraguay.