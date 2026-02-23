Luqueños se aprestan para honrar al General Aquino

Luqueños se alistan para conmemorar al máximo héroe local, “general Elizardo Aquino” al cumplirse este año el aniversario 201 de su nacimiento.

Docentes están preparando una alegoría que será presentada en la fiesta patronal, quienes al hacer indagaciones descubrieron que el padre de aquel elaboró la puerta del templo.

Para recordar sus 201 años de nacimiento, el profesor Carlos Julián González prepara una alegoría que presentará el Colegio Nacional de Luque “General Elizardo Aquino” durante el desfile en honor a la protectora espiritual de los luqueños “Nuestra Señora del Rosario”.

Indagando, el maestro descubrió que la puerta de la iglesia local fue elaborada por el padre de José Elizardo, el español Patricio Aquino, y entregada en 1826. Esa puerta, de 200 años, se preserva intacta y a diario centenares de fieles ingresan por allí al moderno santuario luqueño.

“En la historia luqueña se registra que Patricio Aquino elaboró la puerta para el templo de la ciudad en 1826, sin descartar que José Elizardo, con 1 año de edad, ya estaba correteando por la carpintería de su padre.

El año de elaboración figura grabado detrás de la puerta, que sigue en pie en el acceso principal del templo”, dijo el docente González, quien ya está jubilado.

La antigua capilla, erigida originalmente entre los años 1750 y 1755 con torres de madera, fue objeto de importantes mejoras en 1826, sustituyéndose los materiales precarios por materiales cocidos y ese año se instaló la puerta, que sigue hasta hoy.