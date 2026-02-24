Alerta meteorológica: tormentas eléctricas y granizo amenazan a casi todo el país

De acuerdo al reporte de las 15:20, celdas de tormentas continúan desarrollándose e intensificándose rápidamente, con alta probabilidad de generar fenómenos de gran intensidad de manera puntual durante la tarde de hoy martes.

Zonas afectadas

La zona de cobertura abarca la Región Occidental y el centro, norte y este de la Región Oriental. Los departamentos bajo alerta son: Concepción, San Pedro, centro y norte de Cordillera, noreste de Guairá, Caaguazú, sur, centro y noreste de Caazapá, noreste de Itapuá, norte de Paraguarí, Alto Paraná, suroeste y noreste de Amambay, centro, oeste y sur de Canindeyú, Pte. Hayes, Alto Paraguay, noreste de Boquerón.

Para lo que resta de este martes, se prevén máximas de entre 28 y 30°C con cielo mayormente nublado. Aunque las tormentas son el foco principal hoy, la inestabilidad continuará de forma desigual en los próximos días: