Data Center: Paraguay podría ser solo “tomacorriente barato”, advierte informático

Empresas del sector tecnológico y fondos de inversión tienen en la mira a Paraguay atraídos por la generación de energía limpia y más barata de la región, como lo promociona el gobierno de Santiago Peña en sus viajes.

Sin embargo, el doctor Luis Benítez, experto en ciberseguridad, lanzó una advertencia sobre los centros de datos: bajo el esquema actual Paraguay no obtendría ingentes ganancias y la inversión que llegue al país para la instalación de centros de datos beneficiará más en ingresos a las empresas extranjeras.

Además, alertó que el país puede ser utilizado solo como un “tomacorriente” barato para los gigantes tecnológicos.

Durante una entrevista con ABC Cardinal, explicó que los centro de datos (data center) son un gran negocio a nivel global, pero no tanto para Paraguay, debido a que gran parte del capital a invertir no circularía en la economía paraguaya, ya que se gasta en equipos y técnicos “importados”.

“No creo que haya beneficio, salvo que se cobre un precio justo por la energía” y sentencia que el mayor riesgo que asume Paraguay es que puede terminar siendo solo una “toma de corriente” barata para gigantes tecnológicos, sin desarrollo de conocimiento local ni mejora en los servicios para la ciudadanía.

¿Qué es un data center?

¿Qué son los centro de datos? Son las “casas” de las computadoras, definió el experto. “Son edificios o infraestructuras físicas diseñadas específicamente para albergar unos equipamientos de informática a gran escala.

Para graficar la dimensión del tema describe que son edificios industriales donde los equipos informáticos se apilan en bastidores gigantes llamados “racks” y que conviven en un ambiente hipercontrolado: temperatura fija de 16 grados, humedad regulada, sistemas antiincendios, conectividad permanente y, sobre todo, un suministro eléctrico sostenido.

Benítez especifica que “en data center lo que tiene son certificaciones. ¿A qué se refiere estas certificaciones? Se refiere al hecho de que los elementos que forman o que se construyen o que se instalan en el data center cumplan determinado requerimiento. ¿Y cuáles son esos requerimientos? Normalmente, que en la sala donde está el computador tiene que funcionar a 16 grados, las 24 horas y los siete días a la semana. Sin interrupciones. Con una humedad de entre variable de 30% a 40%, es decir regular. Paran excepcionalmente para mantenimientos programados".

Entonces, “no son como la computadora que tenemos en casa”, aclara. Son equipos industriales que pueden costar desde 10.000 dólares hasta dos millones por unidad. Y en un solo rack pueden apilarse hasta 45 de ellos, detalla.

Otro dato a tener en cuenta -refiere el experto-es que “la infraestructura del aire y del computador tienen que ser alimentados con energía eléctrica. Sabemos que existen los cortes de energía, entonces mucho de eso está conectado a fuentes de energía ininterrumpible llamadas UPS”.

Megavatios

A diferencia de lo que se podría pensar, la magnitud de un centro de datos no se mide por su tamaño físico, sino por su consumo eléctrico. Para dimensionar la escala, el doctor Benítez hace una comparación: el data center más grande del Estado paraguayo consume 512 kilovatios. Los dedicados a criptominería que fueron intervenidos recientemente rondaban los 100 megavatios. Y los proyectos que se anuncian para el futuro apuntan a 2 gigawatts.

“Para que tengamos una idea, una turbina de Itaipú genera 700 megavatios”, dijo. Esta voracidad energética explica por qué las empresas buscan instalarse en Paraguay, donde la tarifa eléctrica es la más baja de la región.

Un negocio global

Mientras Amazon, Google y Microsoft facturan millones con sus servicios en la nube, el mercado paraguayo es aún incipiente.

El doctor Benítez recuerda el caso de una empresa de telefonía que invirtió 7 millones de dólares en un data center certificado en Villa Elisa, el pionero en su tipo. “No fue rentable porque localmente no se pudo vender los servicios”, recordó y amplió que la falta de digitalización de la economía paraguaya limita la demanda.

Para dimensionar los costos entorno a estos centros de datos, menciona que el proyectado data center de Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC) pasó de un presupuesto inicial de US$ 30 millones a uno de US$ 14 millones, en un proceso licitatorio aún no definido.

Mano de obra certificada

Preguntado sobre si hay profesionales paraguayos para operar estas instalaciones, el Dr. Benítez indicó que la respuesta es compleja.

“Existe capacidad técnica local para diseñar, implementar y mantener un data center”, afirma Benítez. El problema surge cuando se requiere personal con certificaciones internacionales para centros de datos de alta complejidad.

“En el país hay solamente dos o tres data centers certificados, no hay un mercado que requiera profesionales certificados”, explica. Como consecuencia, las grandes corporaciones terminarán trayendo sus propios técnicos e importando la mayoría de los equipos. “Mucho del dinero que dicen que va a llegar no va a llegar nunca, porque eso se compra afuera, queda afuera”.

“Educación del siglo pasado”

El experto fue contundente al analizar la formación académica que aplica el Estado paraguayo: “Nosotros seguimos con la inercia de una educación del siglo pasado”.

Describió que varias instituciones instruyen a jóvenes en especialidades técnicas, pero son insuficientes. Se necesitan “por decenas en el resto del país. Lastimosamente el gobierno está haciendo mal buscando estas inversiones, porque lo que va a venir es solo capital instalado, pero no va a venir conocimiento”, advierte.

Sin políticas públicas que apunten a la transferencia tecnológica, Paraguay podría perder la oportunidad de formar a sus jóvenes en las profesiones del futuro, en particular en inteligencia artificial.

Ganancia versus subsidio de energía

Para el experto en ciberseguirdad, si llegan las inversiones en nuestro país la ganancia será mínima. “Se instala capital para un servicio que no está orientado a la población ni a mejorar los servicios del gobierno. Va a estar orientado a un mercado internacional”, pero además advierte que las inversiones en data center suelen ubicarse cerca del círculo polar, donde el enfriamiento es más económico.

“Nosotros estamos subsidiando con energía barata la posibilidad de que estas instalaciones se den en un país tropical, donde la refrigeración es muy costosa”, enfatizó.

Otra advertencia que hace el experto es que además de tener la tarifa más baja de la región, se otorgan subsidios adicionales por períodos prolongados.