Docente jubilado lanzará su libro “Homenaje a la Vida” en Carapeguá

El docente jubilado Mendoza Caballero expresó con emoción que su proyecto personal de editar un libro fue posible luego de que su historia fuera publicada en el Diario ABC Color, lo que permitió que llegara a numerosos carapegüeños que se solidarizaron con su causa.

Señaló que esta obra “Homenaje a la vida”, Poemas y Reflexiones, representa “una herencia literaria a la posteridad”. Dijo que los obstáculos económicos y la falta de financiamiento cultural en Paraguay retrasaron por años su concreción.

Lea más: Carapeguá: docente jubilado busca apoyo para publicar un libro gestado durante 22 años

La obra es profundamente íntima en la que el autor honra su propia vida a través de la palabra. Cada poema y cada reflexión nacen de experiencias reales como el amor, la pérdida, la fe, la lucha diaria y la esperanza que se renueva incluso en los momentos más difíciles. En sus páginas, el dolor se transforma en enseñanza y la memoria en gratitud, rindiendo tributo a lo vivido, a lo perdido y a lo que aún permanece.

El autor agradeció especialmente a las personas que apoyaron la edición de su obra, entre ellas los intendentes carapegüeños del distrito de Mariscal Estigarribia, licenciado Víctor Díaz Ávalos, y de Filadelfia, Claudelino Rodas Núñez. También colaboraron la escritora Celina González, el inspector general de la Patrulla Caminera Amado Orihuela Figueredo, exalumno del docente; su amigo personal Alberto Virgilli Páez, y la licenciada en Administración de Empresas Merlis Yohana Maldonado Jacquet, quien realizó el tipeado de los artículos.

Lea más: Presentan libro sobre artesanía de Carapeguá

El libro está disponible a la venta a un costo de G. 100.000. El autor manifestó que su intención es que cada institución educativa del municipio cuente con un ejemplar, con el objetivo de fomentar la lectura y el interés por la literatura local. Para reservas, los interesados pueden comunicarse al 0981 998120.