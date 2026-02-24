Doña Petrona, la ciudadana más longeva de Quyquyhó, celebra 108 años

La abuela fue esposa del excombatiente de la Guerra del Chaco (1932-1935), Cándido Palacios, quien falleció hace más de diez años. Juntos tuvieron ocho hijos, de los cuales cuatro ya fallecieron en distintas circunstancias. Actualmente vive acompañada por una hija, Martina de 80 años, y una nieta.

Doña Petrona se mantiene lúcida y logró superar la pandemia registrada en el país. Su vida estuvo siempre marcada por la tranquilidad y la dedicación al hogar.

Además de ser ama de casa, ayudó a su esposo en la cría de aves de corral y en trabajos de granja. Nació en la compañía Guasu Cora de este distrito, donde construyó su historia a lo largo de más de un siglo.

Es madre de ocho hijos, abuela de más de 25 nietos, además de 15 bisnietos y cinco tataranietos. Son sus hijas Martina, Simeona, Floriana y Nenita. Sus hijos fallecidos son Valentina, Teodora, Julio y Fabiano.

La abuela comentó que su longevidad se debe a que siempre consumió comidas tradicionales y llevó una vida saludable. Señaló que en la actualidad existen más enfermedades porque se han dejado de lado alimentos naturales como la leche de vaca, frutas, verduras y platos tradicionales, que fueron reemplazados por alimentos que, a su criterio, no contribuyen a la salud.

Como consejo permanente a sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y sobrinos, destacó que la familia debe mantenerse unida, con respeto, honestidad y ayuda mutua, para vivir en armonía y bienestar.