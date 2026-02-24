Pacientes denuncian falta de insulina y comprimidos en Hospital de Mariano R. Alonso

Pacientes del Programa Nacional de Diabetes que acuden al Hospital de Mariano R. Alonso del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) para retirar fármacos para tratar su patología, denunciaron que se encuentran desesperados debido al desabastecimiento de insulina y otras drogas esenciales.

Lea más: “No queremos perder la vida de nuestros hijos”, dicen padres que exigen insumos vitales

Uno de los afectados contó que no puede retirar sus dosis correspondientes de Sitagliptina desde hace cuatro meses. El fármaco en comprimido es fundamental para controlar el nivel alto de azúcar en la sangre.

A esta carencia se sumó este mes, el desabastecimiento de la insulina, fundamental para regula los niveles de glucosa en sangre y evitar la hiperglucemia.

Lea más: Unos 350 mil paraguayos desconocen que tienen diabetes

“No hay medicamentos para los diabéticos. Somos muchos lo lo que dependemos de esos remedios para vivir, pero no hay. Yo llevo mi protocolo en el Hospital Mariano Roque Alonso”, contó el paciente que pidió omitir su nombre.

Salud Pública no responde

El mismo inconveniente denunciaron los pacientes diabéticos a finales del 2024 y, el Ministerio de Salud respondió concretando una inversión de G. 214 mil millones para la provisión de insulina a pacientes, asegurando así el tratamiento con ocho tipos de biológicos, por un periodo de dos años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

ABC buscó conversar con las autoridades del Ministerio de Salud, pero tras prometer un vocero para aclarar el tema, dejaron de responder.

En Paraguay, el 10,6% de la población adulta es diabética

Según datos del Ministerio de Salud en nuestro país, el 10,6% de la población adulta padece de diabetes.

Sobre la cantidad de niños con diabetes tipo 1, que es la más común en este grupo etario, en el Registro Nacional de Pacientes Tipo 1 se tiene registro de 2.136 personas, de los cuales el 33% son menores de 18 años.

Lea más: Diabetes: Fupadi propone acuerdo con Salud Pública para blindar la atención de pacientes

Hasta 2023, había registro de 172.850 personas que acuden a los hospitales públicos a retirar insulina y otros insumos. Sin embargo, durante los últimos años, la demanda aumentó por encima del 35%, lo que significa que actualmente, serían más de 200 mil personas con diabetes en Paraguay.

Por lo general, un paciente con diabetes requiere de insulina combinada con comprimidos, jeringas, lapiceras, tiras reactivas para control de la glucemia, entre otros.