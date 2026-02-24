Sin comunicación de captores a familia de Almir de Brun

Las autoridades reconocen que la investigación no registra avances concretos y que se aguarda alguna señal que permita ubicar al trabajador rural. El comandante del Batallón de Inteligencia Militar, coronel Carlos Casco, aseguró que continúan las diligencias investigativas, aunque admitió que hasta ahora no hay resultados positivos.

Indicó que se destinó una importante cantidad de personal de inteligencia, investigaciones y antisecuestros para recabar datos que conduzcan al paradero del secuestrado. Añadió que una de las principales dificultades es que este tipo de grupos no suele utilizar tecnología, lo que complica el rastreo y el trabajo técnico.

Por su parte, el director del Departamento Antisecuestro, comisario Juan Pereira, informó que se procedió al bloqueo total de las cuentas bancarias de la familia de Bruin, conforme a lo que establece la ley, a fin de evitar cualquier tipo de transferencia o eventual negociación con los captores.

En tanto, el encargado de Comunicación Social del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), mayor Pablo Solís, recordó que está vigente una recompensa de hasta G. 1.000 millones por información certera que permita la captura de cabecillas del EPP. En caso de datos que conduzcan a miembros de menor rango, la recompensa oscila entre G. 200 y 300 millones.

El oficial agregó que se encuentra habilitada una línea segura y cifrada que garantiza la protección de los informantes.

Mientras tanto, el paradero de Almir de Brum continúa siendo desconocido y crece la preocupación en la zona.