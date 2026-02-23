Secuestro en Canindeyú: ¿qué datos e hipótesis manejan los investigadores?

El colono Almir de Brum, secuestrado el pasado fin de semana de un establecimiento sojero manejado por su familia en la zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú, continúa con ubicación desconocida mientras su familia espera un nuevo contacto de los secuestrados y las autoridades policiales y militares continúan sus investigaciones.

En el sitio de donde De Brum fue secuestrado fueron hallados panfletos alusivos al grupo armado EPP y una nota dirigida a Valmir de Brum, padre de Almir, exigiendo no involucrar a la Policía o a fuerzas militares en el caso e indicando que instrucciones serán enviadas a la familia en el futuro.

Aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente que el hecho haya sido perpetrado por el EPP, ese grupo armado se ha caracterizado por realizar secuestros extorsivos – algunos de los cuales siguen sin ser resueltos – y la zona en la que De Brum fue secuestrado está dentro de lo que el Gobierno considera un área de “influencia” del EPP.

¿Qué sabe hasta ahora el Codi?

La familia de De Brum hizo ayer una declaración pública pidiendo una prueba de vida del hombre secuestrado. Sin embargo, hasta el momento no hay información de que haya habido un nuevo contacto de los secuestradores, indicó a ABC Cardinal el general Alberto Gaona, comandante del Comando de Defensa Interna (Codi).

El general Gaona afirmó que el Codi está trabajando de manera “coordinada” con el Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional en recabar datos de inteligencia sobre lo ocurrido y presentó la hipótesis de que los secuestradores no tenían a Almir de Brum como blanco específico, sino que se lo llevaron y luego lo interrogaron para saber quién era y dejar un escrito dirigido a su familia.

Esa hipótesis, según explicó el comandante del Codi, se basa en que la familia del secuestrado es “humilde” y no tendría grandes recursos económicos.

El general Gaona explicó que, según datos de inteligencia, las filas del EPP se habrían reducido a entre 12 y 15 integrantes en la actualidad.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, dijo hoy a ABC que esa reducción en el tamaño de las filas del EPP ha aumentado su peligrosidad, ya que permite al grupo armado moverse con mayor facilidad y sigilo.

Varios hechos recientes vinculados al EPP

El secuestro de Almir de Brum es uno de varios incidentes que han sido relacionados con el EPP en las últimas semanas.

El 19 de enero pasado se registró un atentado con bomba atribuido al EPP contra encargado de la estancia Agro Briogranos, Fredy Osmar Tamay (28). Dos días después tuvo lugar otro ataque, contra un administrador de la empresa Agrícola Phoenix, el brasileño Caio Sobreira de Lima (37).

El ataque contra Tamay ocurrió a 36 kilómetros de donde fue secuestrado Almir De Brum, mientras que el atentado contra Sobreira se produjo a 13 kilómetros del mismo sitio.