Video: denuncian riesgos e inundaciones por obras inconclusas en el barrio Santo Domingo

Luego de las lluvias registradas este martes, el barrio Santo Domingo de Asunción presenta un calamitoso estado, según reportó el abogado Diego Lansac.

El profesional detalló que cuando llueve, la acumulación de agua genera riesgos de desmoronamientos ante una serie de obras inconclusas por parte de la Municipalidad de Asunción.

“Cada lluvia, cada posible desmoronamiento de murallas. ¡Socorro!“, publicó.

En las imágenes compartidas por Lansac también se pueden ver inundaciones y raudales que se expanden por las calles a lo largo barrio de Asunción cercano al Parque de la Salud, el Banco Central del Paraguay (BCP) e incluso del “eje corporativo” de la ciudad.

Falta de iluminación

Por otra parte, la Comisión Vecinal de Manorá y Santo Domingo, alertaron sobre sobre problemas de seguridad generados por obras de desagüe pluvial de la Municipalidad de Asunción, ya que ante el incumplimiento de las obras, también faltarían postes de alumbrado público.

Ambas denuncias se concentran en obras de desagüe pluvial que según los vecinos, avanzan con suma lentitud, algo que genera perjuicios a ellos como el difícil acceso a sus casas o incluso la imposibilidad de estacionamiento.

