Crisis vial en Asunción: Bello mantiene avenidas destruidas en zonas claves de la capital

Luis Bello (ANR- cartista) cumplirá a fines de febrero seis meses como intendente de Asunción, mientras la capital continúa sumida en un absoluto abandono vial. Las principales arterias de la ciudad presentan un deterioro alarmante que afecta diariamente a miles de ciudadanos que transitan por sus calles y avenidas.

La emblemática avenida Rodríguez de Francia, en la zona del Mercado 4, es un claro ejemplo. Esta importantísima arteria se encuentra actualmente en un estado totalmente deplorable y casi intransitable. Los conductores reportan enormes cráteres que dañan sus vehículos ante la falta de una intervención municipal seria.

A la inacción de la gestión de Bello se suma la crítica situación financiera que heredó de su antecesor y aliado político, el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), cuya gestión avaló. La mala gestión previa dejó las arcas municipales vacías, complicando cualquier intento de reparación asfáltica profunda en la actualidad.

Rodríguez renunció en agosto, ante la inminencia de su destitución y de la presentación del informe final del interventor Carlos Pereira. En su reporte documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de los bonos G8 (2022), que debían ser para obras, a gastos corrientes, mayormente salarios.

Rodríguez de Francia

Rodríguez de Francia, una de las dos vías más importantes de acceso y salida de la zona del Mercado 4 de Asunción, está nuevamente en pésimas condiciones. Apenas en octubre, hace 4 meses, ABC había publicado las denuncias de comerciantes y clientes del populoso centro comercial, respecto de la caótica situación de la avenida. Tras la publicación, la gestión de Bello aplicó recapados “parche”.

La zona más complicada es hoy la intersección de la avenida con la calle Pozo Favorito, donde enormes y profundos cráteres abarcan prácticamente todo el ancho de la vía, principalmente en el carril de acceso al centro histórico. En el sitio, donde la Municipalidad había colocado un baden de hormigón hidráulico, el asfalto que lo circunda se encuentra seriamente afectado por la erosión que produce el agua con cada lluvia.

ABC constató en el sitio que el tráfico por la avenida se ve seriamente complicado por la pésima calidad de la infraestructura vial. Pese a tratarse de un acceso rápido de tres carriles, la circulación es sumamente lenta, pues los conductores reducen la velocidad para evitar destruir sus vehículos. Los más más precavidos lo logran, mientras quienes no conocen el estado de la calzada terminan cayendo en los pozos, producto de la poca visibilidad.

Incluso vehículos del transporte público de pasajeros se ven obligados a realizar peligrosas maniobras, cruzando al carril contrario, por ejemplo, para evitar los cráteres. A pocas cuadras de ahí, en la intesección con Battillana, las obras de recapado que realizó la comuna tras la publicación de ABC empiezan a mostrar giretas y hasta pequeños agujeros, menos de cuatro meses después de la intervención, lo que arroja dudas sobre la calidad de los materiales utilizados para su reparación.

Proselitismo

Pese a esta notoria crisis, que revela la falta de gestión en la Dirección de Vialidad, bajo el mando de Ramón Nicolás Duarte Colmán, Bello lo mantiene en el cargo, por claros interéses políticos, como lo revelan las denuncias de funcionarios a su cargo. Los vínculos familiares del director con el concejal Nasser Esgaib (ANR-cartista), de quien es concuñado, elevan las sospechas.

Según las graves denuncias, la Dirección de Obras se encuentra volcada de lleno a la campaña proselitista del cartismo para las próximas elecciones municipales. El oficialismo parece más interesado en ganar votos que en reparar la infraestructura básica que se cae a pedazos.

A fines de enero y en coincidencia con el inicio de la campaña proselitista, funcionarios municipales denunciaron ser víctimas del tradicional “arreo” para participar de actos políticos en apoyo al candidato a intendente Camilo Pérez (ANR-cartista). Las denuncias incluso reportaron el traslado de trabajadores de la Dirección de Obras en buses municipales para asistir a diversos mítines electorales encabezados por Esgaib.

Capital “hundida”

Asunción se desmorona por obras de desagüe inconclusas que tragan vehículos en barrios como San Pablo. En menos de una semana, cuatro accidentes similares en una semana expusieron el abandono de proyectos que Nenecho Rodríguez dejó a medias tras desviar fondos. Los cráteres abiertos hoy son trampas mortales generadas por la nula inversión y falta de señalización en infraestructura básica.

Esta inestabilidad del suelo refleja el colapso financiero de una municipalidad hundida en deudas públicas que resultan impagables. El intendente Bello pretende ahora “bicicletear” los intereses de los bonos que vencen este año, mientras la capital carece de liquidez real. Solo el año pasado, la gestión de Rodríguez dejó la mayor parte de un “agujero” de G. 80.000 millones que vencieron en ese concepto.

Los bonos G8, destinados a mitigar los raudales, principal causal del deterioro vial, terminaron financiando ilegalmente gastos corrientes y salarios del funcionariado municipal. Esta “terrible práctica” dejó proyectos con avances mínimos que hoy son un peligro para los conductores.