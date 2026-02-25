Mafia de los pagarés: jubilado recupera más de G. 15 millones que le despojaron

Carlos V., de 64 años de edad, oriundo de San Alberto, departamento de Alto Paraná, logró recuperar más de G. 15 millones que le fueron despojados a través de un embargo en el esquema conocido como “mafia de los pagarés”.

La deuda la contrajo cuando aún ejercía la docencia, en el 2014, y consistía en un monto de G. 10.725.000, que a través de la Asociación de Educadores Ovetense estuvo a una o dos cuotas de finiquitar el pago.

Sin embargo, como la Asociación de Educadores fue intervenida, no logró cancelarla, a pesar de los descuentos que le hacían. En el año 2022 le iniciaron una demanda de la que resultó una sentencia de embargo y remate por G. 22.935.200, de la cual recién se enteró el 25 de febrero de 2025.

Este tipo de maniobras son las que caracterizan a los casos del esquema de la “mafia de los pagarés”, donde las víctimas no son notificadas del inicio del juicio, sino cuando ya se llevan adelante los embargos y remates.

Nulidad del embargo

Con la representación de la defensora pública Elva Luz Joaquina Silva Ramírez, analizaron el expediente y plantearon un incidente de nulidad de actuaciones, tras el que obtuvieron una resolución favorable que dispuso el levantamiento del embargo que pesaba sobre los haberes jubilatorios del asistido, así como la devolución total de los montos indebidamente descontados.

El docente jubilado Carlos obtuvo la restitución de G. 15.838.000 por medio de un cheque cargo del Banco Nacional de Fomento (BNF).

El proceso estuvo a cargo del juez de Paz interino de Benjamín Aceval, Gregorio Ignacio León Martínez.