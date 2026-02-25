Nacionales
25 de febrero de 2026 - 11:36

Producción y venta de leche de burra surge como rubro incipiente y novedoso en San Pablo

Producción y venta de leche de burra surge como rubro incipiente y novedoso en San Pablo
Producción y venta de leche de burra surge como rubro incipiente y novedoso en San Pablo.Omar Acosta, Abc Color

SAN PEDRO. A orillas del río Jejuí, en el distrito de San Pablo, el productor Nelson Pesoa impulsa una iniciativa poco común en el país: la producción y comercialización de leche de burra, un rubro considerado incipiente y novedoso en la zona.

Por Omar Acosta

En su finca, en el distrito de San Pablo, departamento de San Pedro, Nelson Pesoa apuesta a la diversificación productiva con un enfoque artesanal, destacando los beneficios nutricionales y medicinales del producto. Según explicó, la leche de burra es altamente valorada por sus propiedades, lo que genera una demanda creciente entre vecinos y clientes de otras localidades.

Recuperar una especie en declive

El productor también busca contribuir a la recuperación del burro, especie que en Paraguay y a nivel global enfrenta un marcado declive, debido a la modernización de las labores rurales, además de la creciente demanda de su piel para la industria cosmética.

Pesoa comenzó con un par de animales, inicialmente utilizándolos como apoyo en tareas rurales y por sus propiedades medicinales. Posteriormente adquirió más ejemplares, incluso del vecino país, Argentina, y fue ampliando su plantel, logrando el nacimiento de crías y el crecimiento sostenido de la población en su propiedad.

Actualmente comercializa el litro a G. 100.000 y produce alrededor de cuatro litros diarios.
Actualmente comercializa a G. 100.000 el litro y produce alrededor de cuatro litros diarios.

Producción limitada pero con alta demanda

Con el aumento del número de animales, inició el ordeñe y la venta de leche. Actualmente comercializa el litro a G. 100.000 y produce alrededor de cuatro litros diarios. Explicó que de cada animal extrae aproximadamente un litro por día, ordeñando solo uno de los pezones y dejando el otro para la alimentación de la cría.

“De un pezón nomás extraigo, del otro dejo para que alimente a su cría”, señaló.

Lea más: El burro se domesticó hace más de 7.000 años en África

El productor asegura que la demanda supera su capacidad de producción. “No estoy abasteciendo la demanda, es muy nutritivo”, afirmó, resaltando el potencial de este emprendimiento como alternativa económica y como aporte a la preservación de una especie tradicional del ámbito rural.

El productor también busca contribuir a la recuperación del burro, especie que en Paraguay y a nivel global enfrenta un marcado declive
El productor también busca contribuir a la recuperación del burro, especie que en Paraguay y a nivel global enfrenta un marcado declive.