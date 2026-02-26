Avanzan tareas preliminares para la nueva sede del Hospital Nacional de Itauguá

En enero de este año comenzaron los trabajos preliminares en la zona de obras de la futura sede del Hospital Nacional de Itauguá. El nuevo complejo se levantará en el mismo predio del actual hospital en Itauguá.

“Esta obra sería la parte de los servicios preliminares, que son todos los trabajos previos que hacemos antes de iniciar la obra. Nosotros comenzamos a trabajar en la quincena de enero y tiene una duración de cinco meses, plazo en el que se estaría adjudicando la obra”, explicó el Ing. Alfredo Ortiz, fiscalizador de obras.

Mencionó que esto consiste en el traslado de toda la instalación existente para alimentar el actual albergue, que serían la parte eléctrica, desagüe cloacal y la parte de agua potable.

“Después de eso ya estaríamos realizando lo que es la parte de limpieza de terreno, relleno y excavación. Todo esto es parte de los trabajos preliminares, para que la empresa a la que se le adjudique la obra ya encuentre todo preparado”, sostuvo.

Se estima que la construcción principal comience en abril de 2026 y tendría una duración de 24 meses una vez adjudicada.

Este nuevo centro busca reemplazar gradualmente la infraestructura actual, que tiene más de 35 años de antigüedad.

El proyecto es una de las obras de infraestructura sanitaria más importantes del país, con una inversión estimada de US$ 122 millones, financiada por la Itaipú Binacional.