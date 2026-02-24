Hospital Nacional: pacientes denuncian inoperatividad de colonoscopios

Pacientes que acuden al Hospital Nacional de Itauguá denunciaron que en varias de las ocasiones fueron al nosocomio para agendar citas para el citado estudio no tuvieron éxito. Según manifiestan, la respuesta es siempre la misma: la inoperatividad de los equipos de colonoscopía.

De acuerdo a las denuncias que hicieron llegar hasta la redacción del diario, al momento de solicitar turno reciben como respuesta que las máquinas están descompuestas, por lo que no se estarían agendando nuevos estudios. Esta situación genera preocupación, ya que muchos pacientes provienen del interior del país y dependen exclusivamente del sistema público para acceder a este tipo de procedimientos.

Algunos usuarios incluso sospechan que la falta de turnos podría responder a un supuesto direccionamiento hacia centros privados que ofrecen el mismo servicio de diagnóstico por imágenes, lo que, a criterio de los pacientes, terminaría favoreciendo a empresas del sector.

El director del Hospital Nacional, Dr. Miguel Ferreira, desmintió que los colonoscopios estén inactivos. "Los tres equipos están operativos. Los turnos se asignan conforme al diagnóstico y al nivel de gravedad de cada paciente. En casos que requieran prioridad, el tiempo de espera no supera una semana", aseguró.

La colonoscopía es un procedimiento médico que permite examinar el interior del colon y el recto mediante un equipo flexible con una cámara incorporada. Con este estudio se puede detectar pólipos, inflamaciones, sangrados, enfermedades inflamatorias intestinales y, principalmente, cáncer colorrectal. También se utiliza para investigar síntomas como dolor abdominal persistente, anemia de causa desconocida o cambios en el hábito intestinal.

La disponibilidad de este tipo de equipamiento es crucial en un hospital de referencia nacional como lo es el Hospital Nacional de Itauguá, que concentra múltiples especialidades y recibe pacientes derivados desde distintos puntos del país. La eventual falta puede retrasar diagnósticos y tratamientos, especialmente en patologías oncológicas donde el tiempo es determinante.