Crisis del tomate: habilitan por una semana la importación

“Tomamos la decisión de abrir la importación del tomate, por lo menos por una semana”, informó el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez. Esto se da en medio de una “crisis” que afecta especialmente a consumidores.

En la mañana de este jueves se realiza una rueda de negocios entre productores y supermercadistas, para intentar buscar una salida a los altos precios.

Antes del encuentro, el ministro agregó que no se tiene una animadversión hacia los importadores, sino que se busca que el “Paraguay sea autosustentable”.

“Esta mañana se va a conseguir históricamente el vínculo entre productores y supermercadistas. Si los productores logran vender al mismo precio o un poco más a los supermercadistas, por fin vamos a tener precio estable”, sostuvo.

Calificó al contrabando como “una institución” que perjudicó durante años a los productores, “por eso ya no tienen la confianza de que va a poder comercializar”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ingresarán al país aproximadamente 1.200.000 kilos de tomate en 40 camiones de 30 mil kilos cada uno, especificó.

Dijo también que el país consume unos 200 mil kilos diarios, pero, teniendo en cuenta el inicio de clases, el programa Hambre Cero cuenta con una gran demanda, ya que deben servir más de un millón de platos al día y en la mayoría se usa el tomate.

Lea más: Crisis del tomate: “prohibición de importación es una estrategia política para ocultar el déficit productivo”

Postura de supermercadistas

El presidente de la Cámara Paraguay de Supermercados (Capasu) señala que el objetivo central es eliminar a los intermediarios de la cadena logística, lo que permitiría reducir los costos operativos y garantizar un precio final más accesible para las familias.

El gremio asegura la disponibilidad constante del producto en las góndolas, priorizando el servicio al consumidor por encima de las fluctuaciones del mercado.

“Lo que buscamos es ver cómo podemos configurar esa comercialización directa con los productores y así nosotros poder tener mejores precios”, manifestó.

Productores de tomate

Por su parte, los representantes de los productores frutihortícolas sostienen que la producción nacional de tomate es suficiente para satisfacer la demanda interna, desmintiendo las quejas sobre un supuesto desabastecimiento generalizado.

El gremio denuncia que la reciente subida de precios no surge de las fincas, donde el valor se mantiene estable, sino de una manipulación por parte de los intermediarios que buscan presionar al Gobierno para abrir las importaciones de forma masiva.

Los agricultores proponen el establecimiento de mesas de trabajo directas con supermercados para eliminar eslabones innecesarios en la cadena de comercialización y garantizar precios justos.

Aunque defienden la prioridad del producto local, los productores muestran apertura a una importación regulada y controlada únicamente si un relevamiento técnico oficial confirma que existe una merma real en la oferta nacional.