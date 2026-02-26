Docente sampedrano fallece en trágico accidente de tránsito en San Pedro de Ycuamandyyú

La víctima fue identificada como Benito Mendoza Torres, quien se desempeñaba como director del Centro de Recursos para la Educación Permanente (CREP), dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias, institución dedicada a la formación y capacitación de jóvenes y adultos.

El hecho fue caratulado como accidente de tránsito con derivación fatal, tras el choque de una motocicleta contra un camión de gran porte.

El vehículo involucrado es un tracto camión de la marca SINOTRUK, modelo KOWO A7 6x2, año 2015, con semirremolque granelero marca GUERRA, registrado a nombre de la empresa SILO 63 SA, al mando de Héctor Joel Franco Pérez, de 32 años, domiciliado en la ciudad de Tacuatí, quien resultó ileso.

La motocicleta, de la marca Kenton, era conducida por Mendoza Torres, domiciliado en vida en la compañía Yatebó.

Intervinieron agentes policiales de la Comisaría Primera de San Pedro de Ycuamandyyú, quienes realizaron el procedimiento de rigor.

Preocupante aumento de accidentes

El trágico suceso se suma a una creciente lista de accidentes fatales en el departamento. Autoridades y ciudadanos advierten que el deterioro de las rutas pavimentadas, el mal estado de los caminos rurales y, en algunos casos, la imprudencia al volante se combinan y continúan cobrando vidas en la región.