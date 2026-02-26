Video: aguara’i aparece en predio de una parroquia en Concepción

Los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción (CBVC), informaron mediante su fanpage en Facebook que recibieron el informe sobre la presencia del aguara’i en la parroquia salesiana ubicada en el barrio Itacurubí de la capital del primer departamento. La intervención fue exitosa y lograron capturar al animal.

El personal de guardia llegó hasta el sitio en el móvil URA18, fueron recibidos por el cura párroco Rufino Galeano Acosta, quien les indicó el lugar exacto donde estaba el aguara’i. El sacerdote dijo a ABC Color que el animal fue avistado por una funcionaria de la parroquia, quien le dio aviso.

“Estaba en el patio de la parroquia y luego se refugio en un desagüe que esta en el límite entre el colegio San José y la parroquia. Muchos alumnos también vieron al animal”, sostuvo.

Tras aplicar los protocolos requeridos para estos casos, los bomberos pudieron dar con el zorro de monte y lo colocaron en una jaula.

Los miembros del CBVC mencionaron que luego de su captura trasladaron al animal silvestre para su evaluación y control sanitario. El aguara’i estaba en buenas condiciones y por ello fue liberado a unos 5 kilómetros del centro urbano de Concepción.

Animales silvestres en zonas urbanas

La semana pasada se dio a conocer por pobladores del barrio San Roque que un karaja - mono aullador- que causaba zozobra en un sector del vecindario. En los últimos tiempos varios animales silvestres han aparecido en zonas urbanas de Concepción.