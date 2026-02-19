Nacionales
19 de febrero de 2026 - 20:00

Concepción: bomberos atrapan a un karaja que causaba zozobra en el tendido de la ANDE

foto
El momento exacto en que el karaja fue atrapado ocurrió en el barrio San Roque de la ciudad de Concepción.

Un karaja —mono aullador— fue atrapado por bomberos este jueves en el barrio San Roque de Concepción. El animal generaba zozobra entre los vecinos, ya que soltaba el tendido eléctrico de la ANDE y dejaba sin energía eléctrica a la zona. Funcionarios de la estatal colaboraron en el operativo.

Por Aldo Rojas

Desde el martes último, los pobladores de un sector del barrio San Roque se percataron de que un karaja andaba recorriendo la zona. En sus andanzas, el mono aullador saltaba por los árboles y también por el tendido eléctrico de la ANDE.

En uno de sus saltos sobre los cables, soltó el tendido eléctrico y dejó sin servicio a numerosos vecinos.

Este jueves, nuevamente el animal fue avistado por los moradores, quienes llamaron a los bomberos, que acudieron al sitio. También una cuadrilla de la ANDE fue informada del caso; los trabajadores llegaron con un camión grúa, con canasto hidráulico, que ayudó a persuadir al mono aullador.

El suministro de energía eléctrica fue interrumpido en el sitio de manera intencionada, tanto de alta como de baja tensión, mientras los bomberos y funcionarios de la ANDE trabajaban para atrapar al animal.

Foto
Mientras el animal se encontraba en el tendido de la ANDE, los vecinos reportaron interrupciones del servicio de energía eléctrica a consecuencia del recorrido que hacía el karaja en la zona.

Muchos vecinos también ayudaron en la tarea, cuyo objetivo era capturar al karaja. Desde el momento en que los vecinos vieron al animal hasta que se logró su captura pasaron unas dos horas, señalaron los habitantes del lugar.

El karaja fue llevado a la base de los bomberos voluntarios, donde se le realizará la evaluación de su estado de salud por un profesional veterinario y luego se procederá a determinar dónde se lo derivará.