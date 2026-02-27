Conocé los tipos de tereré más consumidos y las principales combinaciones de pohã ñana

El tereré es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y este sábado se conmemora su día. Se trata de un ritual que se adapta al gusto, la salud y hasta la hora del día de cada paraguayo, donde quiera que esté.

El tereré es considerado una forma de supervivencia al calor de 40° y desde el Paseo de los Yuyos del Mercado 4, Javier Torres explica que existe una gran variedad, además, recomienda tener en cuenta las propiedades de los remedios yuyos a la hora combinar.

Señala que el tereré tradicional es el preferido. Su base es el agua con mucho hielo y el infaltable “pohã ñana”, sin embargo, en los últimos tiempos los más jóvenes e incluso en zonas fronterizas, como la ciudad de Formosa en Argentina, se opta por el tereré ruso que debe su nombre a la creencia popular de que los inmigrantes rusos en la zona de Itapúa, al no estar acostumbrados al amargor de la yerba, decidieron mezclarla con jugo de frutas cítricas.

Otra versión moderna y urbana que ganó terreno en las oficinas consiste en utilizar hierbas secas.

En lugar de machacar las hierbas frescas en el mortero, se utilizan mezclas de hierbas secas ya envasadas o yerbas que vienen “compuestas” con esencias naturales (boldo, menta, cedrón). Esto agiliza la preparación, es práctico y no pierde el aroma característico.

“El tereré es el único círculo social donde el rico y el pobre comparten el mismo recipiente, nivelando a todos en una sola ronda de amistad”, reflexionó Javier Torres, y anunció que el Tereré Literario contará con la venta de poha ñana y equipos completos de tereré, desde las primeras horas de la mañana de este sábado.

Guía de combinaciones del pohã ñana

Refrescante (anti-calor): menta’i, Kapi’i katĩ y Santa Lucía. Actúa directamente bajando la temperatura corporal y da un aliento fresco. Post tereré rupa o digestivo: hierba buena, hinojo y boldo o anís estrellado. Facilita la digestión y evita la acidez. Limpieza de sangre o depurativo: cola de caballo y para para’i. Son diuréticos naturales que ayudan a eliminar toxinas y cuidar los riñones. Relajante o antiestrés: agrial, cedrón Paraguay y pasionaria (Mburucuyá). Ayuda a bajar los niveles de ansiedad y refresca el sistema nervioso.

El tereré rupa

Según la costumbre, no se debe tomar con el estómago vacío. Se precede con un refrigerio a media mañana, conocido como tereré rupa (la cama para el tereré) que consiste en consumir empanada, tortilla o sándwich.

La herramienta sagrada: el mortero

Según los conocedores, el remedio debe ser golpeado, no licuado, para liberar sus propiedades sin “quemar” la hierba.

¿Cómo preparar correctamente?