Feria de la Agricultura en la Costanera: tomate, a menos de la mitad de precio

El producto “estrella” de la Feria de la Agricultura Familiar que hoy se desarrolla en la Costanera de Asunción y en dos ciudades del departamento Central es el tomate, que se oferta a G. 9.000 el kilo.
La crisis del tomate sigue vigente en nuestro país, por lo que los consumidores buscan ventajas de precios antes de optar por reemplazarlo por las salsas enlatadas o técnicas que utilizan los cocineros para darle color a la comida.
Los productos son procedentes de San Pedro, Canindeyú, Alto Paraná, Central, Caaguazú, Cordillera, Ñeembucú y Paraguarí.
Algunos productos y precios
- Tomate: G. 9.000 el kilo
- Queso Paraguay: G. 31.000 el kilo
- Huevo casero: G. 15.000 la docena
- Locote: G. 10.000 el kilo
- Batata: G. 4.500 el kilo
- Mandioca: G. 3.500 el kilo
- Choclo desgranado: G. 12.000 el kilo
- Harina de maíz: G. 12.000 el kilo
- Lechuga: G. 2.000 el mazo
- Miel de abeja: G. 60.000 el litro
Ferias en simultáneo este viernes
- Costanera de Asunción
- Shopping Century Plaza-Lambaré
- Explanada de la Dirección de Educación Agraria–San Lorenzo