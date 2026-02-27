Nacionales
27 de febrero de 2026 - 09:01

Feria de la Agricultura en la Costanera: tomate, a menos de la mitad de precio

Tomate
Precio del tomate en la Feria de la Agricultura Familiar.

Este viernes, las grandes cadenas de supermercados ofrecen el tomate a hasta casi G. 23.000 el kilo, pero en la Feria de la Agricultura Familiar -que hoy se desarrolla en la Costanera de Asunción- el precio se encuentra a poco menos de la mitad.

Por ABC Color

El producto “estrella” de la Feria de la Agricultura Familiar que hoy se desarrolla en la Costanera de Asunción y en dos ciudades del departamento Central es el tomate, que se oferta a G. 9.000 el kilo.

La crisis del tomate sigue vigente en nuestro país, por lo que los consumidores buscan ventajas de precios antes de optar por reemplazarlo por las salsas enlatadas o técnicas que utilizan los cocineros para darle color a la comida.

Los productos son procedentes de San Pedro, Canindeyú, Alto Paraná, Central, Caaguazú, Cordillera, Ñeembucú y Paraguarí.

Feria de la Agricultura Familiar se desarrolla hoy en Asunción, Lambaré y San Lorenzo.
Algunos productos y precios

  • Tomate: G. 9.000 el kilo
  • Queso Paraguay: G. 31.000 el kilo
  • Huevo casero: G. 15.000 la docena
  • Locote: G. 10.000 el kilo
  • Batata: G. 4.500 el kilo
  • Mandioca: G. 3.500 el kilo
  • Choclo desgranado: G. 12.000 el kilo
  • Harina de maíz: G. 12.000 el kilo
  • Lechuga: G. 2.000 el mazo
  • Miel de abeja: G. 60.000 el litro

Ferias en simultáneo este viernes

  1. Costanera de Asunción
  2. Shopping Century Plaza-Lambaré
  3. Explanada de la Dirección de Educación Agraria–San Lorenzo