Feria de la Agricultura en la Costanera: tomate, a menos de la mitad de precio

El producto “estrella” de la Feria de la Agricultura Familiar que hoy se desarrolla en la Costanera de Asunción y en dos ciudades del departamento Central es el tomate, que se oferta a G. 9.000 el kilo.

La crisis del tomate sigue vigente en nuestro país, por lo que los consumidores buscan ventajas de precios antes de optar por reemplazarlo por las salsas enlatadas o técnicas que utilizan los cocineros para darle color a la comida.

Los productos son procedentes de San Pedro, Canindeyú, Alto Paraná, Central, Caaguazú, Cordillera, Ñeembucú y Paraguarí.

Algunos productos y precios

Tomate: G. 9.000 el kilo

Queso Paraguay: G. 31.000 el kilo

Huevo casero: G. 15.000 la docena

Locote: G. 10.000 el kilo

Batata: G. 4.500 el kilo

Mandioca: G. 3.500 el kilo

Choclo desgranado: G. 12.000 el kilo

Harina de maíz: G. 12.000 el kilo

Lechuga: G. 2.000 el mazo

Miel de abeja: G. 60.000 el litro

Ferias en simultáneo este viernes