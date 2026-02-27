Contrabando obliga al MAG a habilitar importaciones de tomate, indica gremio

Este jueves, el MAG anunció la habilitación por una semana de las importaciones, tras el aumento del precio de tomate en las góndolas y en el costo por caja.

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, manifestó que cada vez que reciben denuncias de contrabando que afectan a frutihortícolas nacionales, comunican la situación a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Señaló que, en ocasiones, se obtienen resultados y en otras no, como ocurrió la semana pasada con la incautación de casi 9 toneladas de tomate durante un operativo realizado en el Mercado de Abasto.

En ese sentido, varios productores e importadores vienen denunciando desde hace tiempo que en Caaguazú -zona de producción de tomate- se registra presencia de productos ilegales, situación que fue constatada recientemente por la DNIT en el departamento.

“El contrabando es una institución”

Al respecto, Giménez señaló que es “la primera vez” que tienen conocimiento de esa situación. Sin embargo, entró en contradicción al asegurar que desde hace tiempo se habla en el país sobre el ingreso de productos ilegales.

“El contrabando es una institución y se posicionó. Es un flagelo que perjudica a los productores, razón por la cual algunos no tienen ganas de producir. Tampoco cuentan con la seguridad ni la confianza de que podrán comercializar su mercadería”, indicó.

El ministro alegó que, como Gobierno, el objetivo es bloquear la entrada de productos ilegales y resaltó las incautaciones realizadas. Destacó que no se apañará “bajo ningún sentido” a tomateros que apuesten por productos de origen ilegal provenientes de otros países.

Gremios importadores utilizan a “pseudos productores”

“Los gremios de importadores son los que utilizan a pseudo productores, quienes al mismo tiempo aparecen como importadores, y desde la institución los identificamos”, denunció.

Giménez enfatizó que desde el MAG conocen la producción en finca de cada productor de tomate y estiman la cantidad aproximada de sus cosechas.

En esa línea, contó que la semana pasada la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas (Asicofru) solicitó 30.000 kilos de tomate y no retiró la mercadería.

“Se les acumuló la cantidad que solicitaron y no retiraron. No quiero que me pongan en medio del tiroteo por promocionar la producción nacional o por decir que el Gobierno no tiene políticas públicas”, destacó.

Tomates nacionalizados

Por su parte, la presidenta de Asicofru, Karen Leguizamón, mencionó que el contrabando “venía regulando el mercado desde hace varios días” y que lo comercializado en las góndolas “no era 100% de producción nacional”, como sostuvo durante varias semanas el ministro del MAG.

“Durante tres días continuados realizamos presión en frontera, lo que influyó directamente en la incautación de tomate realizada por la DNIT en Caaguazú. El gremio denunció a las personas que ingresan los productos, quienes cayeron con todas las cargas”, comentó.

Además, cuestionó la reunión organizada por el MAG entre supermercados y productores, e indicó que lo que perjudica a la producción nacional no es el “intermediario” sino el contrabando.

Lucha contra el contrabando sin acompañamiento del MAG, sostienen

Subrayó que, en su momento, pidió al ministro Giménez participar en una reunión con autoridades de la DNIT para fijar acciones contra el flagelo, pero aseguró que hasta la fecha no estuvo presente en ningún encuentro.

Leguizamón afirmó que hasta el martes pasado el titular de la cartera de Ganadería y Agricultura mantenía la postura de no autorizar la importación, pero aseguró que los últimos decomisos demostraron que tomates de origen ilegal de otros países regulaban el mercado interno.

“Después de que cayó la carga en Caaguazú de los productores que mezclan sus productos con los que ingresan ilegalmente se dio el permiso para la importación. Además, la noche en que se llevó a cabo el operativo de la DNIT en Caaguazú, nadie envió al Abasto su tomate nacionalizado”, concluyó.