Piribebuy: El MADES multó a Agroganadera con 3.000 jornales y concluyó sumario administrativo

Como resultado del procedimiento, la institución aplicó una multa de aproximadamente G. 335.000.000, equivalente a 3.000 jornales. La medida fue considerada un precedente para los establecimientos del distrito de Piribebuy y del departamento de Cordillera en materia de cumplimiento de las normativas ambientales.

Posteriormente, el MADES resolvió dar por concluido el sumario administrativo abierto a la firma y a Edgar Otazo, responsable del establecimiento de engorde intensivo de ganado vacuno ubicado en el distrito. La decisión quedó plasmada en la Resolución DAJ N.º 15/2026, firmada el 29 de enero, y puso fin al proceso iniciado tras un acta de intervención labrada el 24 de enero de 2025 por fiscalizadores ambientales.

Según el documento oficial, durante la verificación se constató la existencia de ocho corrales seis en uso con aproximadamente 2.700 cabezas de ganado en una superficie de cinco hectáreas. Asimismo, se observó una pendiente natural canalizada mediante un muro de arena que funcionaría como desagüe de aguas de lluvia y de efluentes generados por los animales, situación consignada como un posible riesgo ambiental vinculado al manejo de residuos líquidos.

Cuestionamientos ciudadanos

Desde hace varios meses, pobladores de la zona venían denunciando posibles afectaciones al arroyo Piribebuy, manifestando su preocupación por la aparente contaminación del cauce hídrico y los efectos que esto podría generar en el ecosistema y en la calidad de vida de quienes dependen del recurso. Los vecinos aseguraron haber realizado reiterados reclamos ante las autoridades competentes e incluso señalaron que no se habrían adoptado medidas de oficio para verificar la situación denunciada.

Por resolución N° 8577/2024, el intendente de la municipalidad de Piribebuy, el liberal Blas Manuel Gini había dispuesto como medida de urgencia la inhabilitación del local y la suspensión inmediata de actividades de la Agroganadera San Ignacio por supuesta contaminación de arroyo.

En su momento, los responsables del establecimiento habían negado que el emprendimiento esté contaminando algún cauce de agua.