Residentes de Piribebuy se manifestaron contra la contaminación de un arroyo y exigen respuestas de la Intendencia

Durante la protesta, los residentes señalaron como principal responsable del daño ambiental a una firma ganadera denominada San Ignacio, que opera en las inmediaciones del cauce hídrico, cuyos desechos estarían llegando al arroyo y afectando el ecosistema, además de generar olores nauseabundos y riesgos para la salud de la población.

Como medida de presión, los manifestantes arrojaron kilos de estiércol vacuno frente a la sede comunal, en una acción simbólica con la que buscaron visibilizar la gravedad de la situación y expresar su hartazgo ante la falta de respuestas concretas de las autoridades.

“Los malos ganan cuando los buenos callan. Hoy dimos un paso para que este problema deje de ser ignorado”, expresó Gabriel Vera, uno de los manifestantes, quien sostuvo que ya se realizaron reiteradas denuncias sin que hasta el momento se haya adoptado una solución efectiva.

Exigen controles ambientales

Los ciudadanos exigen que la Intendencia Municipal intervenga de manera urgente, disponga controles ambientales rigurosos y aplique sanciones si corresponden, advirtiendo que continuarán con las movilizaciones hasta obtener respuestas claras y acciones concretas para frenar la contaminación.

Intentamos comunicarnos con el intendente Blas Gini (PLRA), sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición. El espacio queda abierto para su versión. También se buscó contacto con la firma San Ignacio, pero no hubo retorno.

