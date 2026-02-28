Implementación progresiva de licencias con QR: cien municipios ya acogen el nuevo sistema

Robby Maciel, director del Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), informó que de 225 municipios, actualmente cien ya están implementando las nuevas licencias con QR, un sistema que permite simplificar los procesos de control, mediante un escaneo de los antecedentes del conductor.

Aquellos conductores que hayan renovado sus licencias antes de la implementación del nuevo sistema, de igual modo forman parte del sistema integrado de infracciones. La única diferencia estará al momento de ser verificados por un agente de tránsito, que en lugar de escanear la licencia, tendrá que introducir los datos del conductor en una aplicación, donde accederá a los antecedentes.

Inhabilitación de licencias ¿desde cuándo?

Robby Maciel explicó que el sistema de quita de puntos que “ayudará a quitar conductores irreponsables de las rutas” ya está en funcionamiento, pero aún pendiente de reglamentación por parte de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) que debe emitir una resolución una vez que las 225 municipalidades se acoplen totalmente al sistema; algo que se espera pueda concretarse en los próximos dos meses.

Maciel describió al sistema de puntos como un “sistema de reeducación y evaluación contante para el conductor”. Refirió que la modalidad fue implementada con mucho éxito en países como España, sacando de circulación a conductores reincidentes e irresponsables, inhabilitándolos de forma automática. “Por cada infracción que yo cometa, el sistema me va descontando puntos y llega un momento que quedo sin puntos y automáticamente a través de ese control integrado, la pérdida de puntos hace que la licencia caduque". La ley prevé sanciones que van desde un mes hasta dos años de inhabilitación.

Renovación de licencias bajo el nuevo sistema

Si bien la nueva modalidad de licencias con QR elimina el trámite presencial para la revalidación anual, se aclara que la renovación que se hace cada cinco años, sí requerirá que el conductor se presente para actualizar sus datos, como la fotografía y las correspondientes evaluaciones. No obstante, aquellos conductores que no registren quita de puntos por infracciones, tendrán el “premio” de quedar exentos de presentar por ejemplo, el examen teórico práctico.