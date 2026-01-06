Nuevas licencias de conducir: sistema de puntos se presta a “festival” de coimas, admiten

Nelson Peralta, titular de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), reconoció que la implementación del sistema de puntos en la licencia de conducir, bajo la Ley Nacional de Tránsito, podría abrir una “ventana” a la corrupción municipal, al establecer medidas de “reeducación vial”, además de la multa, para quienes cometan alguna infracción.

En conversación con ABC, Peralta admitió que medidas como la obligación de repetir los exámenes teóricos y prácticos, y hasta de acudir a una escuela de conducción, establecidas en la norma, podrían favorecer la corrupción de los agentes de tránsito, al ofrecer a los infractores una alternativa más conveniente a esta doble sanción.

Lea más: Licencias de conducir con QR: así funciona el nuevo sistema

“No podemos descartar eso”, dijo respecto de las denuncias realizadas por ABC contra esquemas de “apriete” a extranjeros y compatriotas, en las que agentes se aprovecharon del desconocimiento de las normas y hasta recurrieron a falsas infracciones para coimear. “Las municipalidades son las que deben tomar medidas, instruir sumarios y separar (del cargo) a esa gente”, se excusó.

Desde la Opaci confirmaron ayer, lunes, que el nuevo sistema de licencias de conducir, con código QR y sistema de puntos por infracciones, establecido por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, se empezará a aplicar desde este año, de forma gradual, a medida que las municipalidades se vayan adaptando.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Escuelas de conducción para infractores

Peralta se refirió, además, a la eventual obligatoriedad de recurrir a una escuela de conducción y aclaró que eso dependerá de lo que establezca cada municipalidad, de acuerdo a su capacidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Licencias de conducir en Asunción: Caos en expedición por error del sistema

Recordó que, entre otras medidas de “reeducación” de los conductores, la norma obliga a repetir los exámenes teóricos y práctico, que requieren de ciertas condiciones de infraestructura.

“La municipalidad que tiene todo, lo hace”, dijo y recordó que la norma contempla la posibilidad de que las que no, puedan dar validez a los exámenes de estas instituciones privadas.

Lo que dice la norma

La Agencia Nacional de Tránsito, a través de su Resolución 189/25, estableció que, quienes quieran acceder a la renovación de su licencia, tras los 5 años de validez, y cuenten con antecedentes de infracciones, deberán repetir al menos cuatro de los requisitos que le permitieron acceder al registro.

Lea más: Licencias de conducir con QR: ya no será necesario ir cada año a la municipalidad

Estos son: el “examen teórico de conocimientos sobre conducción, señalización, legislación, accidentes y modo de prevenirlos”, el “examen teórico/ práctico sobre conocimientos simples de mecánica y detección de fallas sobre elementos de seguridad del vehículo y funciones del equipamiento e instrumental”, el “examen práctico de idoneidad conductiva”, y el “examen práctico de idoneidad conductiva”.

Por su parte, el Decreto 3427/15, que reglamenta la Ley 5016/14, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, establece en su artículo 8 que “el examen práctico de idoneidad para conducir estará a cargo de las municipalidades”, pero “que podrán optar por el realizado en una escuela de conducción”.

En Asunción y Lambaré ya rige “rehabilitación”

Autoridades de las municipalidades de Asunción y Lambaré confirmaron que ya rigen las medidas de “rehabilitación” de los conductores que hayan cometido infracciones. Ambos municipios, sin embargo, aún no expiden los nuevos documentos con el código QR, bajo el argumento de que todavía no agotaron el stock de las licencias viejas.

Vicente Cappello, director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Asunción, remarcó que, con la vigencia de la Resolución 189/25 de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, se aplicarán medidas de “rehabilitación” técnica para quienes han infringido las normas.

Lea más: ¿Todos los conductores ya deben contar con licencia con QR? Esto aclara Opaci

Estas implican la obligatoriedad de volver a rendir los exámenes teórico y práctico al momento de renovar su licencia. Cappello aclaró, sin embargo, que no aplicarán la obligatoriedad de acudir a una escuela de conducción, salvo que sea para obtener una licencia de categoría profesional.

Carlos Cáceres, director de Tránsito de Lambaré, por su parte, señaló que también comenzarán a aplicar estas medidas de rehabilitación. Indicó que la obligatoriedad de acudir a una escuela de conducción dependerá de la calificación de la falta que cometa, según lo establecido por la Agencia Nacional de Tránsito, a partir de las categorías grave y gravísima.

Cuánto cuesta una “autoescuela”

ABC Color realizó un sondeo con escuelas de conducción privadas de Asunción y Central y encontró que el precio para estudiar en ellas ronda entre los G. 350.000 y los G. 650.000, dependiendo, entre otros factores, del tipo de vehículo que se pretende aprender a manejar y hasta del prestigio de la institución.

Lea más: Video: PMT que “apretó” a turistas, operaba pese a denuncias previas

La mayoría de ellas solo otorga certificados de conducción para vehículos particulares, aunque reconocen que en la mayoría de los municipios no se concede validez a los mismos para obtener la licencia. En Central, solo Villa Elisa y Mariano Roque Alonso, admiten estos documentos de las escuelas consultadas.

Una sola autoescuela señaló tener convenio con la Municipalidad de Asunción para el otorgamiento de certificado de conducción para categorías profesionales, con un costo aproximado de G. 500.000.