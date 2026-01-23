¿Cuántas licencias de conducir activas y vehículos registrados hay en Paraguay?

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Robby Maciel, director de Licencias y Antecedentes de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), comentó que actualmente hay en Paraguay aproximadamente 3.200.000 licencias de conducir registradas.

De ese universo, unas 2.800.000 licencias son consideradas “activas”, mientras que el resto serían licencias vencidas – principalmente de ciudadanos extranjeros, cuyas licencias tienen una validez de un año - o que fueron canceladas.

El número de licencias registradas y activas en Paraguay coincide de manera general con el parque automotor registrado en el país, que se compone de aproximadamente tres millones de vehículos, según datos del Registro Único de Tránsito.

Lea más: ¿Por qué no se implementará aún el sistema de puntos en licencias de conducir?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, Maciel señaló que los números de licencias activas y vehículos en circulación en Paraguay no pueden ser exactamente iguales debido a que hay personas con una licencia y más de un vehículo, personas que tienen licencia, pero no tienen vehículo o personas con hasta tres licencias distintas para diferentes tipos de vehículos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, señaló que no todas las personas tienen a su nombre los vehículos que utilizan.

¿Cuáles son las licencias más populares?

En general, las licencias más solicitadas en Paraguay son los permisos de conducir motocicletas y la licencia “particular” que autoriza la conducción de automóviles.

Maciel estimó que cada año se emiten aproximadamente 180.000 licencias nuevas, entre todas las categorías.

Lea más: Conductores desconfían de nuevos sistemas de QR y puntos en licencias de conducir

El representante la Opaci comentó que un problema que se presenta actualmente es el de las licencias para conductores de plataformas de transporte de pasajeros como Uber o Bolt, cuyos conductores son en gran proporción personas jóvenes que utilizan vehículos pequeños para los cuales habitualmente solo es necesaria la licencia “particular”, que una persona puede obtener desde los 18 años.

Sin embargo, las normas vigentes establecen que, para transportar pasajeros, un conductor debe tener la licencia “profesional clase A”, que solo puede ser obtenida a partir de los 24 años.

“Es un problema de la legislación actual que probablemente se debe actualizar”, dijo Maciel.