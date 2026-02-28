Pronóstico: calor en ascenso y chaparrones en el norte del país, anuncia Meteorología

El fin de semana comenzó agradable, con mínimas que rondaron entre 18 y y 21 °C a nivel nacional, según informó la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), pero se espera que estos valores vayan escalando de manera progresiva durante el transcurso del sábado.

La tarde se caracterizará por un ambiente caluroso con máximas que, según se estima, oscilarán los 33 y 37 °C. La previsión indica que los vientos soplarían mayormente del sector sureste en la Región Oriental, mientras que en el Chaco se presentarían de direcciones variables. Estas condiciones acompañan el aumento de temperaturas previsto para la jornada.

¿Dónde lloverá el fin de semana?

En cuanto a precipitaciones, se mantiene la probabilidad de chaparrones, con la posibilidad de que estén acompañados por ocasionales tormentas eléctricas. Las áreas con mayor atención se concentran principalmente sobre el Chaco y el norte de la Región Oriental, donde podrían registrarse estos eventos.

Así continuará el fin de semana largo

Tanto el domingo como el lunes se mantendrán condiciones similares, con temperaturas mínimas que rondarán entre 20 y 24 °C y máximas que oscilarán entre 32 y 38 °C. La probabilidad de chaparrones se mantendrá en el norte de la Región Oriental, así como lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas en el Chaco.

