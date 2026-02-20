Nueve ciudades alcanzaron récords de temperatura máxima diaria: sepa cuáles son

Según los datos difundidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), un total de nueve ciudades establecieron nuevos récords de temperatura máxima diaria, de acuerdo a la medición de Red de Estaciones Meteorológicas Convencionales.

El reporte destaca que, en el caso de Asunción, se superaron registros que se mantenían desde hace 21 años. La capital del país alcanzó el 19 de febrero los 41,5 °C, superando su marca de 2006, cuando registró 39,6 °C.

Las otras ocho localidades que superaron sus récords históricos son: General Bruguez con 41,6 °C, Paraguarí con 40,4 °C, Coronel Oviedo con 38,5 °C, Minga Guazú con 38,8 °C, Quyquyhó con 41,0 °C, Pilar con 41,8 °C, Caazapá con 37,8 °C y Encarnación con 39,4 °C.

Ola de calor

El informe de Meteorología señala que, en cuanto a la ola de calor, Asunción y Coronel Oviedo llegaron a su cuarto día consecutivo, sumándose Paraguarí, Caazapá y Encarnación “que ya cumplieron con los criterios de temperatura mínima y máxima para considerarse ola de calor”.

