En Asunción, el río Paraguay marca un descenso por tercer día consecutivo

Según el boletín informativo de la Dirección de Hidrología, el río Paraguay, en la zona del Puerto de Asunción, continúa en descenso.
Al igual que los dos días anteriores, en la fecha volvió a amanecer con 3 centímetros menos, llegando a los 0,34 metros de altura. El sábado 14 de febrero fue la última vez que presentó un ascenso en su nivel, cuando escaló 4 centímetros para llegar a 0,43 metros.
La localidad que presentó una bajante muy pronunciada es la de Humaitá, la cual tuvo una validación diaria de menos 18 centímetros, marcando 1,77 metros.
Pilar, con menos 6 centímetros (2,38 metros), Alberdi (1,68) y Villeta (0,71) con 2 centímetros menos, e Itá Enramada (0,83) con 1 centímetro, fueron las otras localidades que marcaron descensos.
En la otra cara de la moneda, Isla Margarita amaneció con una subida de 99 centímetros, alcanzando la marca de 3,22 metros.
Concepción (1,72 metros) y Rosario (1,88), marcaron un ascenso de 4 centímetros. Puerto Antequera (1,21), subió 3 centímetros, mientras que Vallemí (2,26), Bahía Negra (2,55) y Fuerte Olimpo (3,13), repuntaron 1 centímetro con respecto al día anterior.