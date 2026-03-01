Bogarín se postula para volver tras fiasco con USA

La Corte Suprema de Justicia eligió como presidente a Alberto Martínez Simón y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados(JEM) a Alicia Pucheta.

Pero queda la incógnita de lo que sucederá en el Consejo de la Magistratura (CM).

Si bien el mandato de la mesa directiva del CM, de un año, vence en julio, habitualmente en abril adelantan las elecciones.

El actual presidente es Gerardo Bobadilla, quien llegó al CM de la mano de Jorge Bogarín Alfonso.

De hecho, Bobadilla fue la moneda de cambio para que Bogarín decline competir por su reelección ante el CM luego de que Estados Unidos lo declaró “significativamente corrupto”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Obligado a declinar, pero con una pequeña ventaja

A Bogarín, quien en el período 2020-2023 fue representante de los abogados ante el CM y luego de este órgano ante el JEM, le indicaron desde la plana mayor de Honor Colorado (movimiento oficialista del Partido Colorado) que debía declinar su posibilidad de reelección pero q ue a cambio podría elegir al candidato de su movimiento.

Así, Bobadilla llegó al CM, no solo con el apoyo de Bogarín, sino también del entonces senador Juan Carlos “Calé” Galaverna.

Y no solamente llegó al CM, sino a la presidencia de ese órgano extrapoder.

El mandato de Bobadilla como representante de los abogados vence en noviembre próximo y bien está interesado en su reelección, Bogarín Alfonso ya hizo conocer en el movimiento gremial que preside denominado “Este es nuestro momento”, que volverá a pugnar por retornar al CM.

Esto no resultó del agrado de Bobadilla que estaba interesado en seguir en el CM y que iba a buscar ser reelecto como presidente, por segnda vez.

Bobadilla pretendía seguir

En un principio, Bobadilla insinuó que también pugnaría por el cargo, pero finalmente habría declinado para esperar los tres años de mandato de los abogados a ser electos, y luego intentar volver al CM.

Bogarín es una figura con muchos adeptos en su movimiento y trabaja en forma conjunta con el liderazgo Marco Aurelio González, quien pese a que integra el directorio del Banco Central del Paraguay sigue siendo el vicedecano de la facultad de Derecho UNA y mantiene a su gente en la Procuraduría General de la República

Significativamente corrupto

Pero Bogarín también es una figura política muy resistida a partir de la decisión tomada por Estados Unidos el 23 de febrero de 2023.

En aquella ocasión Bogarín se vio obligado a dejar el JEM, donde llegó a ser presidente y finalmente declinó a volver a candidatarse para ser representante de los abogados ante CM.

Empero la justicia de nuestro país desestimó las causas cuestionadas por USA.

El contrapeso de Bogarín es Enrique Berni, quien también buscará la reelección por el gremio de los abogados. Ambos tienen en común que responden al movimiento cartista.

Los abogados tienen dos escaños en el CM.

Y el CM tiene otros dos escaños en el JEM.

Ramírez Candia, un actor inesperado

La sorpresa en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue la elección del ministro de la Corte Suprema de Justicia Manuel Ramírez Candia como vicepresidente primero, relegando a su colega César Garay Zuccolillo a la vicepresidencia segunda.

La idea del oficialismo del JEM era mantener la hegemonía Pucheta- Garay, quienes vienen alternando en la presidencia y vicepresidencia.

Pero se encontraron con la oposición de Enrique Berni, quien estaba interesado en la presidencia y que contaba con el apoyo de la mitad de los ocho miembros.

Ramírez Candia jugaba un papel fundamental. El vacío que hizo al JEM en la sesión del 18 de febrero impidió la elección de la mesa directiva.

Pucheta no sería confirmada por el Ejecutivo

Entonces la negociación se dirigió hacia él a quien le dieron la vicepresidencia primera, un cargo muy importante en este momento, si se tiene en cuenta que el mandato de Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura vence en noviembre.

Como Pucheta representa al CM ante el JEM, automáticamente su mandato vence también ante este órgano.

A Pucheta ya le habrían comunicado que el Ejecutivo no le confirmará como representante ante el CM.

Esto derivará en la vacancia en la presidencia del JEM, por lo que Ramírez Candia quedará como presidente desde el referido mes hasta febrero, cuando por ley se deba renovar la mesa directiva.