Con honores militares despidieron a don Virgilio Dávalos, excombatiente de la Guerra del Chaco

El sepelio se realizó a las 16:00 de este domingo en el cementerio municipal de Coronel Oviedo y contó con la presencia de altos mandos militares, familiares y pobladores que se acercaron para rendirle un último homenaje. Durante la ceremonia se le tributaron los honores militares correspondientes, en un emotivo acto que marcó la despedida definitiva de uno de los últimos protagonistas vivos de la contienda chaqueña.

El comandante del Ejército Paraguayo, general Manuel Rodríguez, destacó que don Virgilio Dávalos “marcó un antes y un después para varias generaciones del país”, y lo recordó como símbolo de valentía y heroísmo al servicio de la patria.

Señaló además que su legado permanecerá en la memoria colectiva como ejemplo de compromiso y amor a la Nación.

Por su parte, la Municipalidad de Coronel Oviedo declaró tres días de duelo por la partida del único excombatiente viviente del departamento de Caaguazú, en señal de respeto y reconocimiento a su trayectoria histórica.

La Guerra del Chaco (1932–1935) marcó profundamente a toda una generación de paraguayos que defendieron el territorio nacional en condiciones extremas. Actualmente solo quedan dos excombatientes con vida en el Paraguay: Canuto González (110 años) y Juan Bautista Cantero (111 años), últimos testigos directos de aquella gesta histórica.