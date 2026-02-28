Falleció a los 111 años don Virgilio Dávalos, uno de los últimos excombatientes de la Guerra del Chaco

Don Virgilio había sido ingresado al hospital en la tarde del martes pasado tras presentar complicaciones respiratorias. Permaneció cinco días internado, pero su estado se fue agravando con el correr de las horas hasta que a las 12:00 de este sábado se confirmó su deceso, rodeado de sus familiares más cercanos.

El velatorio se realizará en su vivienda, cumpliendo su voluntad expresada en vida. Según manifestaron sus allegados, don Virgilio pidió que su despedida se lleve a cabo en su hogar y no en otro sitio.

El sepelio está previsto para mañana a las 09:00 en el cementerio de Coronel Oviedo, donde solicitó descansar junto a su esposa, rechazando el sector reservado para excombatientes en el camposanto local.

Con su partida, el país queda con solamente dos sobrevivientes de la contienda chaqueña, Canuto González Britos (110) y Juan Bautista Cantero Silva (111), protagonistas directos de uno de los capítulos más trascendentales de la historia nacional. La Guerra del Chaco, librada entre 1932 y 1935, marcó a toda una generación de paraguayos que defendieron el territorio en condiciones extremas, y cuyos testimonios se fueron apagando con el paso del tiempo.

Con su muerte, Coronel Oviedo pierde a una verdadera reliquia viviente y el Paraguay despide a un símbolo de resistencia y memoria histórica.