Día de los Héroes: gobernador de Amambay reclama más seguridad en la zona a Peña durante acto

Un acto conmemorativo por el Día de los Héroes tuvo lugar este domingo 1 de marzo en el Parque Nacional Cerro Corá.

Se realizó un desfile militar y estudiantil, además de una ofrenda floral por parte del Presidente de la República, Santiago Peña, quien también fue uno de los oradores al igual que el Gobernador de Amambay Juan Acosta (ANR) y un representante de las Fuerzas Armadas de la Nación.

En su discurso, el primer mandatario relacionó lo que pasó en la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) con la actualidad.

“Hoy venimos a esta sagrada tierra a decir que ese sacrificio Mariscal, ese sacrificio, ejército, residentas valientes, ese sacrificio no ha sido en vano. Paraguay está de pie, orgulloso y altivo ante el mundo. Venimos a renovar un compromiso nacional, a decir que la grandeza del Paraguay se construye con unidad, trabajo honesto y un amor profundo a nuestra patria”, expresó.

Gobernador reclamó seguridad en la zona

El gobernador de Amambay, Juan Acosta (ANR), se dirigió al Presidente de la República Santiago Peña para valorar su presencia y algunas obras, como algunas viviendas y la Ruta de la Soberanía.

Reclamó a Peña por la inseguridad en la zona. “También presidente necesitamos más seguridad aquí en Amambay”, expresó el ejecutivo departamental, para después volver a elogiar a Peña y a sí mismo, al señalar que durante la gestión de ambos “los casos de sicariato en Amambay se redujeron en un 90%”.

Recordó la necesidad e importancia de que los empresarios inviertan en el departamento y que eso es posible solamente si hay seguridad.